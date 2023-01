La historia de los ahorristas estafados por un banquero cruel que sigue llevando una vida de millonario

El BOD no ha respondido a quienes ahorraon en dólares en cuentas del banco en Venezuela

El BOD luce inmutable, no les importa haber estafado a los ahorristas. No puede permitirse tanta injusticia, mientras Víctor Vargas Irausquín, quien fue presidente del Banco Occidental de Descuento anda por el mundo como hombre millonario, codeándose con la “alcurnia” europea, dejando en la ruina a cientos de personas que confiaron en esa institución bancaria; muchos ahorristas murieron esperando justicia, como ocurrió con Virgilio Osteicoechea, Aníbal Medina y Pedro Rodríguez; otros perdieron la esperanza de recuperar sus ahorros pero muchos otros no se rinden. El banquero protegido de la revolución bolivariana a la sombra de la cual enriqueció sus arcas personales ha dicho que “es un socialista en el sentido real de la palabra”.

La Superintendencia de Bancos (Sudeban) no da solución a los ahorristas. En el 2015, la cadena de televisión Univision mostró que, entre 2006 y 2007, el banquero Vargas, sus empresas y sus socios depositaron 132 millones de dólares en 29 cuentas suizas del HSBC de las que eran titulares o beneficiarios, y que fueron parte de lo denunciado en la lista Falciani.

La Sudeban impotente ante las maniobras del velo corporativo alrededor del BOD

Ahorristas del estado Falcón del BOD han llevado el caso de la estafa hasta Nicolás Maduro, el Ministerio Público, a Jorge Rodríguez, Presidente de la Asamblea Nacional, al Fiscal General de la República, Tarek Williams Saab; y a la Defensoría del Pueblo. Los clientes establecieron, en el marco de una reunión a mediados del año pasado, celebrada en Punto Fijo, avanzar en acciones contundentes con el propósito de que el BOD Banca Internacional, BOI Banca Antigua y Banco del Orinoco, les devuelvan sus ahorros retenidos por más de 4 años.

Los ahorristas falconianos le dijeron a Infobae que “los ahorros de años consagrados dignamente al trabajo, han sido solicitado en varias oportunidades por sus acreedores, pero el banco ha hecho caso omiso. Hemos perdido familiares, esperando que esas entidades bancarias, nos devolvieran los ahorros para cubrir los gastos de tratamientos médicos”.

Destacan que “fueron años de esfuerzos y dedicación laboral, paralizando planes y proyectos de vida, todo truncado por la irresponsabilidad del BOD, quién arbitrariamente tomó la errática decisión, de no devolvernos los ahorros”.

El 27 de junio 2022, según reportó el periodista Luis Hidalgo del diario La Mañana, quien ha acompañado a las víctimas, los ahorristas del BOD y sus filiales Boy Bank y Orinoco Bank, protestaron frente a las instalaciones del Banco Occidental de Descuento (BOD) en la avenida Jacinto Lara de Punto Fijo.

Con ponencia de la magistrada Gladys Gutiérrez, se aprobó la demanda de más de 200 ahorristas del BOD

El vocero de las víctimas fue Lucas Rodríguez, quien denunció la conducta de los representantes del BOD, frente al reclamo de quienes, por años, más de 7 hoy en día, han sido burlados.

El 25 de octubre, abogados de más de 200 ahorristas, presentaron una demanda solicitando la devolución de más de 25 millones de dólares de los fondos depositados en bancos del Caribe y los intereses generados. Pidieron la creación de un fideicomiso y que se embargaran las acciones de Cartera de Inversiones Venezolanas, según dijo en esa oportunidad el abogado Carlos Calderón.

Una vez que la Sudeban autorizó la venta de los activos del BOD a BNC, se corre el riesgo que los ahorristas estafados, aun ganando el caso, no tengan cómo cobrar la deuda. La Sudeban se lava las manos diciendo que no puede involucrarse en casos que pertenecen a otros países.

Las víctimas son naturales y jurídicas, quienes no fueron debidamente protegidas por el Estado, al permitirse que abrieran cuentas en el BOD Venezuela, cuyos fondos fueron enviados a bancos en el exterior de la empresa Cartera de Inversiones Venezolanas, cuyo 99.57% pertenece a Víctor Vargas Irausquín, y que es dueña de los bancos Orinoco en Curazao, Boibank en las islas Antigua y Barbuda; Allbank en Panamá; y Bancamérica en República Dominicana .

La esperanza de los ahorristas es que haya una decisión determinante a su favor, una vez que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en ponencia de su presidente Gladys María Gutiérrez Alvarado, admitió la demanda por intereses colectivos y difusos de unos 200 ahorristas del BOD, según expediente AA50-T-2022-000831.

Víctor Vargas Irausquín, presidente del BOD

No se rinden

El 17 de junio 2022, la Sudeban informó que los clientes del BOD pasarán a formar parte del BNC a partir del lunes 23 de junio de 2022, pero aclaró que la medida no involucra a las sedes en Panamá, Curazao y República Dominicana, por lo que quienes abrieron cuentas en dólares se quedaron en el aire.

En julio del 2022, los ahorristas estafados por el Banco Occidental de Descuento, Boí Bank y Orinoco Allbank, crearon la Asociación Civil “Usuarios Afectados BOD Falcón”, para agrupar a quienes tienen reclamaciones pendientes para la devolución total de las cantidades de dinero, que aportaron como ahorristas del Banco Occidental de Descuento, en su carácter de Holding y sus empresas asociadas nacionales e internacionales, así como el monto de los intereses que tengan acumulados en sus cuentas individuales, explicaron José Esteban Medina y Lucas Rodríguez, como voceros de los ahorristas.

En el 2019, la Sudeban decide intervenir el banco

La intención es que la asociación sea un instrumento facilitador para lograr acuerdos mediante la conciliación y cualquier otra vía judicial y extrajudicial si fuera el caso. “Tendrá también como objetivo activar mecanismos de comunicación con autoridades nacionales, estadales y municipales, con el fin de buscar una salida que satisfaga las aspiraciones de los afectados”.

Dijeron que estaban “agotando todas las vías y alternativas necesarias, para inquirir sobre soluciones tendentes a resarcir los daños y perjuicios ocasionados por la malsana intención de vulnerar nuestros derechos. No descansaremos hasta que se haga justicia”.

Ahorristas da Falcón durante una de las protestas (Foto cortesía: Luis Hidalgo)

Somos víctimas

Si algo les ha quedado claro a los clientes estafados es que han sido víctimas no solo de las ambiciones del banquero venezolano que aunque pregona que nació en cuna de oro, en realidad fue en una familia de clase media, y que ahora usa su nombre como si fuera parte de la realeza: Víctor de Vargas de Irausquín. Parece ser inútil acudir a las instancias judiciales cuando al banquero lo protege la revolución bolivariana desde hace años.

“Somos víctimas, porque nuestros ahorros han sido secuestrados por altos ejecutivos del Banco Occidental de Descuento y su banca internacional, Boy Bank, Banco Orinoco y Hold Bank Panamá, quienes han birlado nuestro dinero, lacerando nuestros intereses como ahorristas. A tal efecto, acudiremos a todas las instancias que sean necesarias para que se haga justicia”, dijo Rodríguez en representación de los ahorristas.

Ellos han solicitado que se restablezca el orden y el respeto por los derechos ciudadanos, “de quienes cumpliendo con los procedimientos establecidos por el BOD y sus agencias en el exterior, depositamos nuestros ahorros, siendo vilmente burlados y estafados. Si alguien tiene que ir preso a causa de estas razones, debe asumir su responsabilidad, porque no puede ser posible que nuestro capital de trabajo y años de esfuerzos, lo estén usufructuando otras personas. La banca, no puede hacer “lo que le da la gana”, sin que nadie responda”, dijo Rodríguez siendo respaldado por el resto de las víctimas de la estafa.

Los denunciantes califican “como una distracción, el supuesto respaldo de los pasivos contemplados en las negociones entre el BOD y el BNC, por quienes; en su condición de representantes de la entidad bancaria en cuestión, “se la pasan jugando caballos, jugando Polo y disfrutando del capital de los ahorristas afectados, mientas que varios de estos han fallecido, esperando recuperar su dinero. De alguna manera, y en atención al Estado de Derecho, recuperaremos nuestro dinero”.

En otra protesta que hicieron el 8 de julio 2022 en Punto Fijo, bajo la consigna “No nos rendimos, queremos que nos devuelvan nuestro dinero”, dijeron que decidieron accionar sin descanso hasta que los ejecutivos de las mencionadas agencias bancarias, actúen conforme a los derechos que los asisten, según explicó José Esteban Medina, uno de los voceros del grupo de víctimas del BOD, Boí Bank y Orinoco Allbank.

Ellos dijeron que confiaban en los organismos del Estado Venezolano, en las autoridades, en la justicia, pero sobre todo, en la justicia divina. Advirtieron que no se rendirán hasta lograr la devolución de sus ahorros. “No queremos hablar, queremos que nos paguen nuestro dinero”, dijeron.

Los diputados Vielma, Faría, arriba; y Lobo, prometieron respuestas a los ahorristas

También la Asamblea

Los ahorristas estafados por el Banco Occidental de Descuento, BOD, así como por el Boí Bank Curazao y Orinoco Allbank, acudieron ante la Fiscalía General de la República, a formalizar denuncia por agravio y perjuicio patrimonial. Insisten en que se procese la denuncia, se les devuelva sus ahorros y se sancione a los responsables.

“Nos descansaremos. Nos mantendremos firmes en la lucha por recuperar nuestros ahorros, producto del esfuerzo emprendedor y de trabajo de años, que a la postre aspirábamos, formaran parte de nuestra protección social y de la protección de nuestra familia”, dijeron.

El 27 de julio 2022 la Comisión de Finanzas de Asamblea Nacional fue oficialmente informada por los ahorristas del BOD y sus filiales Boi Bank y Orinoco Allbank, cuando plantearon el caso ante los diputados Jesús Germán Faría Tortosa, Ramón Augusto Lobo Moreno y José Gregorio Vielma Mora.

Al centro, José Esteban Medina, presidente de la Asociación de Afectados del BOD; y a la izquierda, el abogado Lucas Rodríguez (Foto cortesía Luis Hidalgo)

La junta directiva de los afectados del BOD, les presentaron a los diputados de la Comisión de Finanzas de Asamblea Nacional, un documento donde indicaban lo que califican de apropiación indebida por parte del banco. Los diputados, todos pertenecientes al chavismo, dijeron que adelantarían las gestiones necesarias hasta las instancias correspondientes.

De todas maneras, José Esteban Medina, presidente de la asociación de ahorristas, les aseguró que seguirán luchando hasta que se establezcan las responsabilidades del caso. “No descansaremos; si quiénes nos han retenido nuestros ahorros creen que nos vamos a degastar en esta lucha, están muy equivocados. No descansaremos hasta que se haga justicia”, dijeron las víctimas del BOD.

Cuando se extinguió la licencia del Banco Occidental de Descuento (BOD), según Resolución Nr. 047.22 de la Gaceta Oficial Nr. 42.412 del 6 de julio 2022, el banquero Vargas Irausquín le dijo a los empleados de la entidad bancaria: “Estoy muy orgulloso de la historia del banco”.

Seguir leyendo: