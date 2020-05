El régimen de Nicolás Maduro culpó a los médicos por el avance de la pandemia de coronavirus en Venezuela

El ministro de Comunicación de la dictadura venezolana, Jorge Rodríguez.

El régimen de Nicolás Maduro culpó este viernes a los trabajadores de la salud y a aquellos en las primeras líneas de defensa contra el coronavirus por el avance de la pandemia en el país caribeño.

Lo hizo a través de un mensaje público emitido por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez: “Por favor. A todo el personal de salud, de seguridad. A todas las personas que están atendiendo a los connacionales que están volviendo de Brasil, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, consideren que todos los que llegan pueden hacerlo con una infección. Porque la proporción es muchísimo mayor a la transmisión comunitaria que estamos viendo actualmente en el resto de Venezuela”, dijo.

Y agregó: "Asuman que están frente a un paciente con Covid-19. Atiendan el protocolo, usen el tapabocas. Hemos visto videos, que estamos registrando en cordones sanitarios, de trabajadores de salud que no están usándolo. Que no usan los guantes reglamentarios, que no usan los trajes dispuestos y distribuídos para la atención de estos pacientes”.

Noticia en desarrollo...