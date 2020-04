“Nadie me recibe en sus casas, yo lo entiendo, pero no tengo trabajo y para pasar hambre aquí mejor lo hago en mi país”, dice Roberto y cuenta que del lugar donde vive le dieron un ultimátum para salir en un par de días. Aún no tiene muy claro que va a hacer, hace un par de semanas cuando de Bogotá salieron unos 14 buses con venezolanos hacia la frontera no había decidido regresar así que no hizo mucho por abordar uno de esos transportes.