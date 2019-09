Como mujer de frontera enfatiza que “siempre he estado aislada de acciones violentas, subversivas, ilegales y que vayan contra las garantías ciudadanas. Como habitante de municipio fronterizo por años (Junín) sentí la vulneración de nuestra soberanía por la presencia de irregulares. Además, de las limitaciones a mis derechos políticos estando en campaña, como en septiembre 2017, en el municipio Libertador, cuando la comunidad de La Pedrera me pidió que me retirara porque la ´gente mala´, como llaman a los irregulares, me iban a correr. Tengo razones para no tener ni antes, ni ahora ni en el futuro, vínculo alguno con ningún grupo irregular”, relata la Gobernadora a Infobae .