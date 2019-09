Este angosto lugar en el mapa venezolano limita con el departamento de Arauca, una ciudad que creció de la noche a la mañana y que hoy no se da abasto con la demanda de los venezolanos que cruzan el río para comprar medicinas, jabón de lavar ropa, pesticidas y herramientas para labrar los campos. "Todo se compra allá", me dice una compañera de trabajo. "En la última quincena me pagaron 70 mil bolívares y cuando los cambié a pesos me dieron 14 mil" -algo más de 4 dólares-. Con eso se pudo comprar unos paquetes de arroz, harina y huevos. No más.