"Gracias a todos por el apoyo. Yo me dirijo a Argentina con mis hijos. Me duele mucho dejar mi país, pero tengo que buscarles un futuro a mis hijos. Muchas gracias a todos los que me han ayudado y me van a ayudar de aquí en adelante", dice Joseph Escalante, padre de los cuatro jovencitos, quien es cabeza y guía del grupo.