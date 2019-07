Se llama La Planta y está ubicada en Caracas, la capital del país, y forma parte de las cárceles que la ministra de Asuntos Penitenciarios, María Iris Varela Rangel, enseña como modelo de su gestión. Recientemente se fugaron de ahí tres narcos del mexicano cartel de Sinaloa, por quienes la ministra ofreció recompensa. Pero no es la primera vez que eso sucede, aunque anteriormente no hubo ni noticia ni recompensa. Hubo silencio cuando en los primeros días de diciembre pasado también se fugó el español Vicente Lamarca Sánchez, solicitado por lavado de dinero y múltiples delitos; junto con él huyó un dominicano que aunque tenía boleta de excarcelación no lo dejaban salir.