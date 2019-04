¿No atendieron a su esposa en el Hospital Militar de San Cristóbal?

Ese Hospital Militar no tiene médicos. No hay medicinas, no hay nada. No fui ante la emergencia, porque sabía que iba a perder el tiempo ahí. El personal médico es nuevo y hay escasez de mucho personal. Inicialmente fuimos por Emergencia a una clínica pero el seguro de Defensa está vetado. Logramos que un médico nos atendiera y luego de hacerle los exámenes, al día siguiente, nos dijeron que debíamos operarla lo más rápido posible. Buscamos una clínica que nos pudiera recibir el seguro, pero imagínese nuestra sorpresa cuando supimos lo que costó la operación; muy buena atención, la operaron por laparoscopia, excelente cirujano pero cobró 2 millones 400 mil por honorarios profesionales. Y en total fueron Bs. 7 millones.