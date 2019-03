"Desde la toma del poder, Chávez se propuso tener el control total del sistema eléctrico. Para ello, comenzó con una sustitución progresiva del personal directivo y ejecutivo formado a lo largo de varias generaciones, por militares y militantes del PSUV", afirmó Gómez Medina. "El personal técnico capacitado ha ido abandonando la empresa y ha emigrado a países vecinos, donde reciben salarios acordes con su experiencia y conocimiento, y no un sueldo que no excede los diez dólares al mes. Los que aún trabajan en Corpoelec están desmotivados, sin incentivos y muy politizados. No tienen herramientas, equipos ni elementos de seguridad para sus labores diarias".