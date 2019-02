Entonces, Trump y su gabinete de crisis tienen una estrategia en dos fases. Alentar la vía diplomática en todas sus variables, y ante la ausencia probable de resultados, desplegar los marines y los agentes de la CIA por las calles de Caracas. La Casa Blanca no insistirá con las relaciones exteriores para doblegar a Maduro. Se trata sólo de una estrategia: Trump cree que Maduro no cree en la diplomacia, pero hace el esfuerzo para contener al Grupo Lima, a la OEA, las Naciones Unidas y la Unión Europea. Cuando en Washington consideren que los esfuerzos diplomáticos no llevaron a ningún lado, el Comando Sur se preparará bajó las órdenes políticas de Bolton y Abrams, que siempre consideraron la intervención como el mejor método para terminar con Maduro.