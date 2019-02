A pesar de que últimamente he leído cosas preocupantes como que el vicepresidente de Estados Unidos dice que ya se acabaron los diálogos y que ahora hay que ir a la política de los hechos, incluso Juan Guaidó ayer manifestó que no quería tener ningún tipo de diálogo. Si se acaba el diálogo ¿Qué queda? yo no se que queda si se acaba el diálogo, los días venideros nos irán diciendo que queda", dijo.