#AHORA | Jefe de seguridad de campaña del candidato presidencial Henri Falcón fue agredido por simpatizantes del oficialismo, mientras se encontraban en un recorrido por el bulevar de Catia en #Caracas #2abr #ElPitazo Reporte / Video: Andrea Tosta | El Pitazo | Caracas

A post shared by El Pitazo (@elpitazotv) on Apr 2, 2018 at 2:18pm PDT