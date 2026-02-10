La boda en el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl era real

La pareja que se casó en el estadio había invitado al cantante puertorriqueño a su boda, pero en su lugar recibió una invitación para aparecer en el escenario con él, dijo su representante.

Algunos aficionados pasaron la segunda parte del Super Bowl concentrados en que los Seahawks de Seattle cerraran una victoria decisiva sobre los Patriots de Nueva Inglaterra. A otros les preocupaba otro asunto: ¿La pareja que apareció en la escena de la boda durante el espectáculo de Bad Bunny en el medio tiempo se casó de verdad?

Sí, la pareja se casó en directo en el escenario, según la agencia de relaciones públicas de Bad Bunny.

El cantante puertorriqueño encabezó una alegre celebración de la cultura latina, interpretada casi toda en español. Presentó un campo de caña de azúcar, jugadores de dominó, una escena callejera al estilo neoyorquino con una bodega y un desfile panamericano, y sí, una escena de boda.

Hacia la mitad del espectáculo, que duró 13 minutos, una pareja vestida de blanco se besó delante de un oficiante vestido de negro, rodeada de otros bailarines. La multitud se separó al cabo de un momento para dejar ver a Lady Gaga, quien bailó con Bad Bunny su canción "Baile Inolvidable" en una escena que recordaba a un banquete de boda, con tarta incluida y un niño durmiendo sobre unas sillas en un rincón.

La pareja había invitado a Bad Bunny a su boda, según el comunicado de la agencia de relaciones públicas del cantante, que no los nombró ni dio detalles sobre ellos. En respuesta, recibieron una invitación para formar parte de su espectáculo durante el medio tiempo y se casaron allí, con Bad Bunny como testigo y con su firma en el certificado de matrimonio.

Los preparativos de la actuación de Bad Bunny estuvieron marcados por la dura retórica de la guerra cultural y la solemnidad general de este tenso momento de la política estadounidense. Pero la actuación en sí fue un alegre escaparate de algunos de los aspectos más extáticos y festivos de la cultura latina.

Hayley Paige, la diseñadora de vestidos de novia que proporcionó el vestido que lució la novia, dijo que le habían pedido algunos vestidos en enero, pero que no supo hasta el último momento que su diseño se llevaría durante el espectáculo.

En una entrevista, Paige recordó su emoción cuando le dijeron que su vestido podría llevarlo una novia real que se casaba allí mismo. "No era solo una actuación", dijo. "Fue un momento real para que una chica tuviera un momento de alegría y dijera sí a su pareja".

Page vio el espectáculo del descanso desde su atelier de Palm Beach, Florida.

"Es el mejor partido que existe, el mejor acontecimiento deportivo que hay: es amor", añadió. (Aunque puede que algunos aficionados al fútbol no estén de acuerdo).

