El ataque naval estadounidense más reciente mata a 2 personas en el Pacífico

La operación fue autorizada por el general de los Marines que asumió el mando de las operaciones militares en América Latina y el Caribe ese mismo día.

Un ataque militar estadounidense hizo estallar el jueves una embarcación sospechosa de transportar drogas en el este del océano Pacífico, lo que causó la muerte de dos personas, dijo el Comando Sur de Estados Unidos.

El ataque fue el primero autorizado por el nuevo comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, un marine que tomó el cargo de las operaciones militares estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe durante una ceremonia celebrada en el Pentágono ese mismo día. Fue el ataque número 37 anunciado por el gobierno de Donald Trump en la campaña militar, que comenzó en septiembre. Los ataques se han cobrado 128 vidas, según un rastreador mantenido por The New York Times.

Un video de 12 segundos que acompañaba al anuncio mostraba la embarcación desplazándose por el agua con dos personas en la parte trasera, cerca de los motores fuera borda, y luego una repentina explosión que incendió el barco. El Comando Sur, con sede en Doral, Florida, dijo en un comunicado que los servicios de inteligencia no especificados habían determinado que la embarcación estaba "involucrada en operaciones de narcotráfico" y que seguía una ruta conocida de contrabando de drogas.

Una amplia gama de especialistas jurídicos en el uso de la fuerza letal han dicho que los ataques estadounidenses son ejecuciones ilegales y extrajudiciales porque el ejército no puede atacar deliberadamente a civiles que no supongan una amenaza inminente de violencia, aunque sean sospechosos de participar en actos delictivos.

El ataque del jueves fue el segundo de 2026. Alrededor de dos tercios de los ataques a embarcaciones que el ejército estadounidense ha anunciado han tenido lugar en el océano Pacífico.

Carol Rosenberg informa sobre la prisión y el tribunal de guerra de la bahía de Guantánamo. Ha estado cubriendo el tema desde que los primeros prisioneros fueron traídos a la base estadounidense en 2002.

