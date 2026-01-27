The New York Times

Trump y Noem se reúnen 2 horas tras la polémica por los hechos en Mineápolis

Reportajes Especiales - News

Guardar

La reunión es una señal de que el presidente está preocupado por las consecuencias de la muerte de Alex Pretti, quien fue abatido a tiros por agentes de migración.

El presidente Donald Trump se reunió el lunes por la noche en el Despacho Oval con Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, y Corey Lewandowski, el principal ayudante de Noem, durante casi dos horas, mientras el gobierno intenta modificar su estrategia después de que agentes federales mataron a un segundo habitante de Mineápolis el fin de semana, según dos personas informadas de la reunión.

La reunión se produjo después de que Noem solicitara ver al presidente, dijeron estas personas, quienes hablaron bajo condición de anonimato para discutir una reunión privada.

Trump no dio a entender durante la reunión que los puestos de Noem o Lewandowski estuvieran en peligro, dijeron. Sin embargo, esta fue la señal más reciente de que al presidente le preocupan las críticas bipartidistas a la respuesta que dio el gobierno al asesinato de Alex Pretti, quien recibió aproximadamente 10 disparos de agentes de migración el sábado después de que, al parecer, los estuviera grabando con la cámara de su teléfono.

Noem ha sido la figura principal de la política de mano dura del gobierno en materia migratoria, y ha sido una de las que más ha difundido acusaciones falsas contra Pretti, incluso tachándolo de "terrorista doméstico".

En la reunión del Despacho Oval también participaron varios de los principales asesores de Trump, como Susie Wiles, su jefa de gabinete, Karoline Leavitt, su secretaria de prensa, y Steven Cheung, director de comunicaciones. Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump, quien supervisa la estrategia de migración del gobierno, no participó en la reunión.

El encuentro se produjo el mismo día en que Trump anunció que enviaría a Tom Homan, su zar fronterizo, a supervisar la operación en Mineápolis. Esta medida se interpretó como una forma de dar mayor protagonismo a un funcionario con amplia experiencia en la práctica habitual del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la cual consiste en priorizar las detenciones selectivas, en lugar del tipo de redadas generalizadas que el gobierno de Trump ha llevado a cabo en ciudades de todo Estados Unidos.

Al mismo tiempo, el gobierno planeaba retirar de la ciudad a Gregory Bovino, un funcionario de la Patrulla Fronteriza cuyas duras tácticas han suscitado fuertes críticas, según dos funcionarios con conocimiento del asunto que hablaron bajo condición de anonimato.

Tyler Pager es corresponsal del Times en la Casa Blanca, donde cubre al presidente Donald Trump y su gobierno.

Hamed Aleaziz cubre para el Times temas relacionados con el Departamento de Seguridad Nacional y la política migratoria.

Temas Relacionados

New York Times

Últimas Noticias

'Está costando vidas': funcionarios del ICE y la Patrulla Fronteriza critican las redadas migratorias en EE. UU.

Reportajes Especiales - News

Infobae

Luke Thompson finalmente toma los reflectores de 'Bridgerton'

Reportajes Especiales - Lifestyle

Infobae

Actos de rebeldía, grandes y pequeños, en los documentales nominados al Oscar

Reportajes Especiales - Lifestyle

Actos de rebeldía, grandes y

Para esta influente, el rechazo es la nueva perfección

Reportajes Especiales - Lifestyle

Para esta influente, el rechazo

¿Qué se siente escalar un rascacielos?

Alex Honnold, que el domingo subió por un edificio de 508 metros de altura en Taiwán, es parte de un reducido grupo de aventureros conocidos en todo el mundo

¿Qué se siente escalar un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Luis Colmenares sobre padre investigado

Luis Colmenares sobre padre investigado de Laura Moreno: “Siempre supuse que el crimen de mi hijo fue obra de personas habituadas al delito”

Pico y Placa en Bogotá: qué automóviles no circulan este martes 27 de enero

Mercadona arrasa en la distribución: acapara el 30% del mercado y deja a años luz a sus principales competidores, Carrefour y Lidl

Gobierno de Gustavo Petro enfrenta nuevas críticas tras detectarse 800 cargos tercerizados en Colpensiones

El restaurante en un polígono industrial de Fuenlabrada donde disfrutar del mejor flan de España: “Es el postre más vendido”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Asturias Ganadera apoya las movilizaciones contra el Tratado de Mercosur: "Es una tumba para el campo asturiano"

Yolanda Díaz carga contra el PP por su rechazo al decreto de pensiones: "Les han quitado 50 euros de pensión"

Con la partida del icónico baterista Sly Dunbar concluye una era del reggae

Francia responde a Rutte que los europeos "pueden y deben hacerse cargo de su propia seguridad"

EEUU planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político

ENTRETENIMIENTO

Chris Pratt aseguró que el

Chris Pratt aseguró que el despido de Marvel Studios a James Gunn fue “un error” y contó cómo peleó por su regreso

El actor coreano Cha Eun-woo pide disculpas en medio de millonario escándalo fiscal

Premios BAFTA 2026: “Una batalla tras otra” y “Pecadores” destacan en la lista de nominados

Elizabeth McGovern se reinventa lejos de Downton Abbey: “Aunque haya vampiros, sangre y destrucción, esto es mucho más divertido que la vida real”

La familia Beckham reapareció unida en París tras las acusaciones de Brooklyn