Trump y Noem se reúnen 2 horas tras la polémica por los hechos en Mineápolis

La reunión es una señal de que el presidente está preocupado por las consecuencias de la muerte de Alex Pretti, quien fue abatido a tiros por agentes de migración.

El presidente Donald Trump se reunió el lunes por la noche en el Despacho Oval con Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, y Corey Lewandowski, el principal ayudante de Noem, durante casi dos horas, mientras el gobierno intenta modificar su estrategia después de que agentes federales mataron a un segundo habitante de Mineápolis el fin de semana, según dos personas informadas de la reunión.

La reunión se produjo después de que Noem solicitara ver al presidente, dijeron estas personas, quienes hablaron bajo condición de anonimato para discutir una reunión privada.

Trump no dio a entender durante la reunión que los puestos de Noem o Lewandowski estuvieran en peligro, dijeron. Sin embargo, esta fue la señal más reciente de que al presidente le preocupan las críticas bipartidistas a la respuesta que dio el gobierno al asesinato de Alex Pretti, quien recibió aproximadamente 10 disparos de agentes de migración el sábado después de que, al parecer, los estuviera grabando con la cámara de su teléfono.

Noem ha sido la figura principal de la política de mano dura del gobierno en materia migratoria, y ha sido una de las que más ha difundido acusaciones falsas contra Pretti, incluso tachándolo de "terrorista doméstico".

En la reunión del Despacho Oval también participaron varios de los principales asesores de Trump, como Susie Wiles, su jefa de gabinete, Karoline Leavitt, su secretaria de prensa, y Steven Cheung, director de comunicaciones. Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump, quien supervisa la estrategia de migración del gobierno, no participó en la reunión.

El encuentro se produjo el mismo día en que Trump anunció que enviaría a Tom Homan, su zar fronterizo, a supervisar la operación en Mineápolis. Esta medida se interpretó como una forma de dar mayor protagonismo a un funcionario con amplia experiencia en la práctica habitual del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la cual consiste en priorizar las detenciones selectivas, en lugar del tipo de redadas generalizadas que el gobierno de Trump ha llevado a cabo en ciudades de todo Estados Unidos.

Al mismo tiempo, el gobierno planeaba retirar de la ciudad a Gregory Bovino, un funcionario de la Patrulla Fronteriza cuyas duras tácticas han suscitado fuertes críticas, según dos funcionarios con conocimiento del asunto que hablaron bajo condición de anonimato.

Tyler Pager es corresponsal del Times en la Casa Blanca, donde cubre al presidente Donald Trump y su gobierno.

Hamed Aleaziz cubre para el Times temas relacionados con el Departamento de Seguridad Nacional y la política migratoria.