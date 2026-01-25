The New York Times

Reseña de 'Clika': de los surcos al micrófono

Reportajes Especiales - Lifestyle

Guardar

Entre trabajo agrícola y aspiraciones artísticas, la película propone una lectura mexicoestadounidense del relato del soñador que lucha por su lugar.

En los primeros minutos de Clika, se nos ofrece un rápido recorrido por Yuba City, California, justo antes del amanecer: su modesto centro, las chimeneas de sus fábricas y el trabajo que ya está empezando en sus campos. Son emblemas de la naturaleza claramente artesanal de esta película, una energía desde el corazón que impulsa sus mejores cualidades, aunque también su construcción algo mecánica.

Dirigida por Michael Greene, la película sigue a Chito (JayDee, vocalista en la vida real del grupo Herencia de Patrones), un joven jornalero mexicoestadounidense que sueña con convertirse en una estrella de la música mexicana. Pero cuando la casa familiar, que ha pasado de generación en generación, corre el riesgo de ser embargada, Chito empieza a traficar marihuana con su tío (Cristian Gutiérrez, conocido como Concrete) y pronto descubre que ese negocio choca con su trayectoria artística.

[Video: Watch on YouTube.]

Rápidamente se reconocerá que es una vuelta de tuerca a películas de soñadores underdog como 8 Mile: Calle de ilusiones , solo que en lugar de un rapero que trabaja en una fábrica de la Ciudad del Motor, esta se centra en un trabajador migrante cuyos sueños se ven aplazados por el negocio de las drogas. Y lo que esta versión pierde de manera evidente en actuaciones y dirección es parte de la solidez de una producción hollywoodense más tradicional.

Pero eso también importa menos en una película como ésta, hecha claramente, con amor y convicción, por y para la gente en la que se centra: quienes se esfuerzan, quienes trabajan, y las generaciones que vinieron después, muchas de las cuales intentan abrirse paso, de forma sucia o noble, hacia una versión del sueño americano.

Clika Clasificada R por contenido de drogas, lenguaje y material sexual. Duración: 1 hora y 22 minutos. En los cines.

Temas Relacionados

New York Times

Últimas Noticias

Incluso un poco de ejercicio puede mejorar tu vida

Reportajes Especiales - Lifestyle

Incluso un poco de ejercicio

Un terremoto y después, la labor de preservar un oficio lento para un mundo veloz

Reportajes Especiales - Lifestyle

Un terremoto y después, la

Premios Oscar 2026: las sorpresas y los desaires

Reportajes Especiales - Lifestyle

Premios Oscar 2026: las sorpresas

Agentes federales matan a un hombre de 37 años en Mineápolis

Reportajes Especiales - News

Agentes federales matan a un

Cuatro pruebas físicas para saber si estás envejeciendo bien

Ejercicios sencillos permiten conocer el estado actual de fuerza, equilibrio y capacidad cardiovascular, factores asociados a la longevidad y la vida autónoma a futuro

Cuatro pruebas físicas para saber
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles son las células de

Cuáles son las células de Barrio 18 y la Mara Salvatrucha ligadas al CJNG y al Cártel de Sinaloa en la frontera con Guatemala

Gobernador de Córdoba reaccionó al paro de maestros y cuestionó suspensión de clases: “El diálogo está abierto”

Cuál es el tipo de café que se recomienda tomar si se padece gastritis, colitis o estómago sensible

Lina María Garrido denunciará a Iván Cepeda por “corrupto” y lo acusó de quererse robar 20.000 millones de pesos: “Bandidos”

Pronóstico del tiempo para Veracruz este domingo 25 de enero: ¿Hará mucho calor?

INFOBAE AMÉRICA
La borrasca Joseph dejará lluvias

La borrasca Joseph dejará lluvias abundantes en gran parte de la Península este lunes, con aviso rojo en Pontevedra

La avalancha de tierra del sábado en el sur de Indonesia deja ya 25 muertos

Delcy Rodríguez, la dictadora dual de Venezuela mantiene presos políticos para sostener el terrorismo de Estado

La enviada de la ONU insiste cara a cara a los talibán que eliminen sus vetos a las mujeres del país

(Previa) El Girona quiere prolongar su buena racha ante el Getafe en el estreno de Ter Stegen

ENTRETENIMIENTO

“El rechazo también impulsa”: Millie

“El rechazo también impulsa”: Millie Bobby Brown habló del final de “Stranger Things” y los nuevos comienzos

El escándalo fiscal que sacude la carrera de Cha Eun-woo: ¿qué pasó con el actor de “True Beauty”?

James Cameron, harto de la balsa de “Titanic”: la explicación definitiva sobre la muerte de Jack Dawson

Victoria Beckham se reunió con las Spice Girls en medio de tensiones familiares

Chris Pratt propone su regreso como Star-Lord y Marvel deja la puerta abierta