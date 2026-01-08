The New York Times

Trump y Petro hablan por teléfono en medio de las tensiones

Reportajes Especiales - News

Guardar

El presidente estadounidense indicó que su equipo estaba organizando una visita del mandatario colombiano a la Casa Blanca.

En un cambio de rumbo total con respecto a sus recientes comentarios sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el presidente Donald Trump dijo el miércoles por la noche en redes sociales que había sido un "Gran Honor" hablar por teléfono con Petro, y dijo que el mandatario colombiano había "llamado para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido".

Trump dijo que apreciaba "la llamada y el tono" de Petro. El cambio en actitud se produce en medio de una escalada de tensiones entre los dos líderes, en los que en los últimos días Trump calificó de "enfermo" a Petro y afirmó que le "parece bien", en referencia a una pregunta sobre una posible acción militar contra el vecino de Venezuela.

Trump dijo que el secretario de Estado Marco Rubio y la canciller de Colombia estaban organizando una reunión con el presidente colombiano en la Casa Blanca, y que la esperaba con impaciencia.

Los dos líderes conversaron cerca de una hora a finales de la tarde del miércoles en una llamada telefónica facilitada por la embajada estadounidense en Colombia, según la presidencia colombiana. Un funcionario de Estados Unidos también dijo que la llamada había durado alrededor de una hora, algo inusualmente largo para las llamadas entre Trump y otro mandatario. La cancillería la describió como una "buena reunión".

Después de los comentarios amenazantes de Trump esta semana, Petro respondió con un aluvión de mensajes en las redes sociales y con un llamamiento a los colombianos para que se manifestaran en todo el país el miércoles por la tarde, más o menos a la misma hora que su llamada con Trump.

Los dos líderes hablaron a través de intérpretes, según la presidencia colombiana.

El Departamento de Estado estadounidense revocó el visado de Petro el pasado otoño después de que el presidente de Colombia pidió a los soldados estadounidenses que desobedecieran a Trump en un mitin en apoyo a Palestina en Nueva York. El Departamento de Estado dijo en las redes sociales que revocaría el visado de Petro por "sus acciones imprudentes e incendiarias".

Edward Wong colaboró con la reportería.

Edward Wong colaboró con la reportería.

Temas Relacionados

New York Times

Últimas Noticias

EE. UU. consolida su control del petróleo venezolano al incautar un buque con bandera de Rusia

Reportajes Especiales - News

EE. UU. consolida su control

El abogado defensor de Nick Reiner se retira del caso de asesinato de Rob y Michele Reiner

Reportajes Especiales - News

El abogado defensor de Nick

El conjunto deportivo de Maduro estaba destinado a convertirse en un meme

Reportajes Especiales - Lifestyle

El conjunto deportivo de Maduro

Stephen Miller ofrece una visión del mundo donde reina la fuerza

Reportajes Especiales - News

Stephen Miller ofrece una visión

La economía de Cuba, en caída libre

Reportajes Especiales - Business

La economía de Cuba, en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nicolás Maduro y su vínculo

Nicolás Maduro y su vínculo con Cúcuta: testimonios, la casa de su familia materna y recuerdos de su infancia

Qué se celebra el 8 de enero en el Perú: fundaciones, cultura y conservación en el tejido nacional

Liberan al periodista mexicano Julián Mazoy tras 17 horas retenido en Venezuela: “Hubo muchísima tortura psicológica”

Una fuerte tormenta azotó a Salta: inundaciones, rutas cortadas y un dramático rescate

Resultados de la Lotería del Valle miércoles 7 de enero: números ganadores del último sorteo

INFOBAE AMÉRICA
Rodríguez defiende las relaciones comerciales

Rodríguez defiende las relaciones comerciales con EEUU pese a la "mancha" que deja la captura de Maduro

La IA marca la pauta de los nuevos teléfonos, gafas y portátiles de la feria CES 2026

Arabia Saudí asegura que el líder secesionista yemení acusado de "alta traición" ha huido a EAU

Arrestan a sospechoso clave en la muerte de un estudiante surcoreano en Camboya

Toros y Águilas mantienen su paso arrollador en semifinal del béisbol dominicano

ENTRETENIMIENTO

“Solo Leveling: Ragnarok” entra en

“Solo Leveling: Ragnarok” entra en pausa mientras su artista cumple servicio militar obligatorio

El live-action de ‘Enredados’ tiene a sus protagonistas confirmados: Teagan Croft y Milo Manheim

La verdadera razón por la que Jodie Foster rechazó la secuela de “El Silencio de los Inocentes” a pesar de una millonaria oferta

SAG Awards 2026: lista completa de nominados a los premios del Sindicato de Actores

La razón por la que Julia Roberts por poco rechaza protagonizar ‘Notting Hill’