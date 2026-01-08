Trump y Petro hablan por teléfono en medio de las tensiones

El presidente estadounidense indicó que su equipo estaba organizando una visita del mandatario colombiano a la Casa Blanca.

En un cambio de rumbo total con respecto a sus recientes comentarios sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el presidente Donald Trump dijo el miércoles por la noche en redes sociales que había sido un "Gran Honor" hablar por teléfono con Petro, y dijo que el mandatario colombiano había "llamado para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido".

Trump dijo que apreciaba "la llamada y el tono" de Petro. El cambio en actitud se produce en medio de una escalada de tensiones entre los dos líderes, en los que en los últimos días Trump calificó de "enfermo" a Petro y afirmó que le "parece bien", en referencia a una pregunta sobre una posible acción militar contra el vecino de Venezuela.

Trump dijo que el secretario de Estado Marco Rubio y la canciller de Colombia estaban organizando una reunión con el presidente colombiano en la Casa Blanca, y que la esperaba con impaciencia.

Los dos líderes conversaron cerca de una hora a finales de la tarde del miércoles en una llamada telefónica facilitada por la embajada estadounidense en Colombia, según la presidencia colombiana. Un funcionario de Estados Unidos también dijo que la llamada había durado alrededor de una hora, algo inusualmente largo para las llamadas entre Trump y otro mandatario. La cancillería la describió como una "buena reunión".

Después de los comentarios amenazantes de Trump esta semana, Petro respondió con un aluvión de mensajes en las redes sociales y con un llamamiento a los colombianos para que se manifestaran en todo el país el miércoles por la tarde, más o menos a la misma hora que su llamada con Trump.

Los dos líderes hablaron a través de intérpretes, según la presidencia colombiana.

El Departamento de Estado estadounidense revocó el visado de Petro el pasado otoño después de que el presidente de Colombia pidió a los soldados estadounidenses que desobedecieran a Trump en un mitin en apoyo a Palestina en Nueva York. El Departamento de Estado dijo en las redes sociales que revocaría el visado de Petro por "sus acciones imprudentes e incendiarias".

Edward Wong colaboró con la reportería.

Edward Wong colaboró con la reportería.