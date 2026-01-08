Esto es lo que dijo Trump al Times sobre los disparos de un agente del ICE en Mineápolis

Poco después de que un agente del ICE disparara a una mujer en Mineápolis, Trump dijo a un grupo de periodistas del Times que esta tenía la culpa porque había intentado "atropellar" al agente.

El presidente Donald Trump quería ver el video.

Apenas unas horas después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas disparara el miércoles a una mujer de 37 años en Mineápolis, Trump dijo a un grupo de periodistas de The New York Times que la mujer tenía la culpa porque había intentado "atropellar" al agente.

Estábamos en el Despacho Oval para una entrevista con el presidente, y la situación que se estaba desarrollando en Mineápolis ocupaba un lugar destacado en nuestra lista de preguntas. En cuanto empezamos a preguntarle por los disparos, dijo: "Quiero que no le disparen a nadie. Tampoco quiero ver a nadie gritando e intentando atropellar a policías".

Cuando presionamos a Trump sobre su conclusión de que la víctima, Renee Nicole Good, intentó atropellar al agente, pidió a una ayudante que pusiera el video en una computadora portátil, en un esfuerzo por demostrar su punto de vista.

"Fue una situación atroz la que se produjo", dijo Trump, aparentemente en referencia a lo que los funcionarios federales han dicho que fue un intento de Good de atropellar a un agente del ICE.

El intercambio fue un atisbo de la defensa reflexiva de Trump de lo que se ha convertido en medidas federales de mano dura, en ocasiones violentas, contra la migración, que en este caso cobró la vida de una ciudadana estadounidense que protestaba contra la presencia del ICE en Mineápolis.

El jueves, después de nuestra entrevista con el presidente, un análisis del Times de las imágenes grabadas desde tres ángulos de cámara mostró que la conductora del auto se alejaba de un agente federal --y no se dirigía hacia él-- cuando este abrió fuego.

Pero el miércoles por la noche, Trump se aferró a su postura incluso cuando señalamos las incoherencias de su versión y la falta de claridad de los videos que circulaban por las redes sociales. Le preguntamos si, en su opinión, disparar así contra un vehículo era aceptable.

"Ella se comportó de forma horrible", dijo Trump. "Y luego lo atropelló. No intentó atropellarlo. Lo atropelló".

Le dijimos al presidente que los primeros videos que circulaban por internet no eran claros.

"Les pondré la cinta ahora mismo", dijo Trump.

Natalie Harp, ayudante de Trump, acercó una computadora portátil al escritorio Resolute para mostrarnos lo que, según dijo el presidente, serían pruebas de la transgresión de la mujer.

Antes de que empezara el video, Trump reconoció el carácter trágico del hecho. "Dicho todo esto, no, no me gusta que eso ocurra", dijo, antes de pasar a su estribillo habitual para criticar la migración ilegal.

Mientras se reproducía en la computadora un video de vigilancia en cámara lenta de los disparos, le dijimos que ese ángulo no parecía mostrar que se hubiera atropellado a un agente del ICE.

"Bueno", dijo Trump. "Yo tal y como lo veo ".

"Es una escena terrible", dijo Trump al final del video. "Me parece horrible de ver. No, odio verlo".

Pero ¿los disparos que resultaron en la muerte de una persona significaban que su operación del ICE había ido demasiado lejos? Trump eludió la pregunta y en cambio culpó a las políticas migratorias de su predecesor.

La voluntad de Trump de llegar a una conclusión casi inmediata sobre los disparos del agente del ICE en Mineápolis parecía discrepar con uno de sus principales asesores. Tom Homan, el zar fronterizo de Trump, dijo a CBS News que no se pronunciaría sobre el video que circulaba en las redes sociales.

"Dejemos que se desarrolle la investigación", dijo Homan, "y responsabilicemos a la gente en función de la investigación".

Zolan Kanno-Youngs es corresponsal del Times en la Casa Blanca y cubre las noticias relacionadas con el presidente Donald Trump y su gobierno.