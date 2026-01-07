EE. UU. incauta un buque petrolero y aumenta las tensiones con Rusia

El buque había estado eludiendo a la Guardia Costera tras ser detenido cuando se dirigía a recoger petróleo en Venezuela. Las fuerzas estadounidenses también abordaron otro petrolero cerca del Caribe.

El miércoles, Estados Unidos interceptó en el norte del Atlántico un buque petrolero que había eludido sus esfuerzos de instaurar medidas severas contra las exportaciones energéticas de Venezuela, dijeron funcionarios estadounidenses, con lo que se puso fin a una persecución que había durado más de dos semanas y aumentado las tensiones con Rusia.

Casi al mismo tiempo, fuerzas estadounidenses abordaron otro petrolero en aguas internacionales cerca del Caribe, señal de que el presidente Donald Trump planeaba seguir aplicando un bloqueo parcial al petróleo venezolano mientras presionaba a su nueva líder.

El primer petrolero, conocido hasta hace poco como Bella 1, había estado eludiendo a la Guardia Costera estadounidense después de ser detenido en el Caribe cuando se dirigía a recoger petróleo en Venezuela. Su tripulación empezó entonces a enarbolar una bandera rusa en un último esfuerzo por evitar el abordaje, y Rusia envió al menos un buque de guerra para encontrar el barco y escoltarlo.

Pero no había buques rusos en la zona cuando la Guardia Costera estadounidense abordó el barco el miércoles por la mañana, lo que evitó la posibilidad de un enfrentamiento armado entre los dos países, según dos funcionarios estadounidenses informados de la operación que hablaron bajo condición de anonimato para discutir un asunto delicado. La tripulación del buque petrolero no opuso resistencia al intento de abordaje, dijo uno de los funcionarios estadounidenses.

Aun así, el ejército envió una gran fuerza para ayudar a la Guardia Costera, incluidos un avión caza submarinos P-8 de la Marina y aeronaves de combate AC-130. Varios aviones militares estadounidenses partieron de bases en el Reino Unido el miércoles por la mañana en dirección al petrolero, según sitios de seguimiento de vuelos. El buque había estado navegando hacia el noreste en el Atlántico, entre Islandia y el Reino Unido, según los datos de seguimiento de buques de MarineTraffic.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, dijo en una declaración el miércoles que el Bella 1 había hecho "un intento desesperado y fallido de escapar de la justicia" y elogió a la Guardia Costera por perseguirlo "a través de alta mar y de tormentas traicioneras".

La Casa Blanca declinó hacer comentarios.

La incautación del buque petrolero indica que Estados Unidos pretende mantener su bloqueo parcial del petróleo venezolano después de haber capturado el sábado al líder del país, Nicolás Maduro, en una impresionante operación militar en Caracas. La economía de Venezuela se alimenta de los ingresos procedentes de la venta de petróleo, y recortarlos presionaría a la sucesora de Maduro, Delcy Rodríguez.

El presidente Donald Trump ha afirmado que Venezuela entregará decenas de millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. El secretario de Energía, Chris Wright, dijo el miércoles que Estados Unidos tenía la intención de supervisar la venta de la producción de petróleo de Venezuela "indefinidamente".

Que la Guardia Costera interceptara el miércoles el segundo buque petrolero representa otra señal de la continua presión. La embarcación, llamada M Sophia, no enarbolaba una bandera nacional válida, por lo que podía ser abordada, según un funcionario estadounidense.

El Comando Sur de Estados Unidos dijo en un comunicado que la Guardia Costera escoltaría el barco hasta Estados Unidos para su "disposición final". También difundió un video en el que se veía a fuerzas estadounidenses descendiendo a la cubierta del M Sophia desde un helicóptero. El Departamento del Tesoro había sometido al barco a sanciones el pasado enero por su implicación en el comercio de petróleo ruso. Pero las autoridades estadounidenses no tenían una orden para tomar posesión del buque, según un funcionario estadounidense.

Esto contrasta con el Bella 1, para el que un juez federal emitió una orden de embargo el mes pasado, basándose en su historial de transporte de petróleo iraní para grupos vinculados al terrorismo.

Ambos barcos forman parte de la denominada flota en la sombra que ha transportado petróleo para Rusia, Irán y Venezuela, en violación de las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países. Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra ellos desde que Trump ordenó el mes pasado un "bloqueo total" de los buques petroleros sometidos a sanciones que se dirigen a Venezuela o proceden de ese país.

El Ministerio de Transporte de Rusia dijo en un comunicado el miércoles que había perdido el contacto con el Bella 1, que se había vuelto a registrar recientemente ante las autoridades marítimas rusas como Marinera, y que las fuerzas estadounidenses lo habían abordado fuera de las aguas territoriales de cualquier Estado.

En una declaración emitida el martes a la agencia estatal de noticias Tass, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dijo que el Bella 1 estaba operando en plena conformidad con el derecho marítimo internacional. Estaba recibiendo una atención cada vez mayor por parte de los ejércitos estadounidense y de la OTAN, que era "desproporcionada en relación con su condición pacífica", decía la declaración.

Al menos otros cuatro petroleros que operaban en aguas venezolanas en las últimas semanas han cambiado igualmente a pabellón ruso, según un registro oficial ruso de buques.

