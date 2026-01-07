The New York Times

Barry Pollack, el abogado de Maduro, tiene un historial de casos internacionales complejos

Reportajes Especiales - News

Guardar

En su carrera figuran Julian Assange y un antiguo ejecutivo de Enron.

Barry J. Pollack, abogado que representa a Nicolás Maduro, el líder venezolano capturado el sábado en una audaz incursión militar estadounidense en la capital de su país, está acostumbrado a encontrar maneras innovadoras de defender a sus clientes.

Pollack, de 61 años, es un experimentado abogado litigante que ha tenido clientes de alto perfil en casos internacionales complejos, entre ellos Julian Assange, fundador de WikiLeaks, quien fue acusado por las autoridades estadounidenses de difundir ilegalmente información relacionada con la seguridad nacional.

En 2024, Assange, de nacionalidad australiana, fue puesto en libertad después de que Pollack negociara un acuerdo con el Departamento de Justicia para que su cliente se declarara culpable fuera del territorio continental de Estados Unidos de un único cargo grave por obtener y divulgar ilegalmente material de seguridad nacional. La consiguiente declaración de culpabilidad de Assange en el territorio estadounidense de las Islas Marianas del Norte, en el Pacífico occidental, puso fin a casi 14 años de disputas legales sobre su destino, durante gran parte de los cuales se refugió en la embajada de Ecuador en Londres.

Pollack también consiguió la absolución de Michael Krautz, exdirector sénior de contabilidad de la unidad de banda ancha de Enron, el gigante energético con sede en Houston que en 2001 se convirtió en sinónimo de malas prácticas corporativas. Krautz había sido acusado de inflar de manera fraudulenta la venta de los servicios de la empresa.

En 2007, Pollack consiguió la libertad de Martin Tankleff, un hombre de Long Island que había cumplido 17 años en prisión tras ser condenado injustamente por el asesinato de sus padres.

Jon May, abogado que representó al general Manuel Noriega --el dirigente panameño capturado por las fuerzas estadounidenses en 1989 y condenado en Miami, en un caso que ha sido comparado con el de Maduro-- dijo que el líder venezolano capturado "no podría estar en mejores manos" que las de Pollack.

Eso, advirtió May, no significa que Pollack "tenga los recursos necesarios para defenderlo".

Pero Maduro "sin duda tiene un abogado que lo resolverá, si es que se puede resolver", dijo May.

Pollack obtuvo su título de abogado en la Universidad de Georgetown en 1991, según la biografía de su firma, Harris St. Laurent and Wechsler, que tiene oficinas en Washington y Nueva York. Luego fue secretario del juez Thomas A. Flannery, del Tribunal Federal de Distrito de Washington.

Profesor adjunto de la facultad de derecho de la Universidad de Georgetown, Pollack imparte un curso titulado "Anatomía de un juicio penal federal", enfocado en el caso Enron.

El semestre pasado, impartió el curso junto con Jonathan López, el exfiscal federal que llevó el caso contra Krautz, el exdirectivo de Enron.

Kirsten Noyes colaboró con investigación, y Carol Rosenberg con reportería.

Santul Nerkar es reportero del Times y cubre las cortes federales en Brooklyn.

Kirsten Noyes colaboró con investigación, y Carol Rosenberg con reportería.

Temas Relacionados

New York Times

Últimas Noticias

Rubio dice a congresistas que Trump quiere comprar Groenlandia

Reportajes Especiales - News

Rubio dice a congresistas que

¿Caminar es suficiente ejercicio?

Reportajes Especiales - Lifestyle

¿Caminar es suficiente ejercicio?

El desafiante gesto de Maduro no es solo una señal de la paz

Reportajes Especiales - News

El desafiante gesto de Maduro

María Corina Machado elogia a Trump y dice que quiere compartir su Premio Nobel de la Paz con él

Reportajes Especiales - News

María Corina Machado elogia a

EE. UU. suaviza su acusación contra Maduro y cuestiona la existencia del 'Cártel de los Soles'

Reportajes Especiales - News

Infobae
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Secuestrador relató cómo desarrolló afecto

Secuestrador relató cómo desarrolló afecto por una de sus víctimas: “Fue creciendo un sentimiento”

Rosa Icela Rodríguez y Laura Itzel Castillo participan en reunión diplomática de la SRE y enfatizan gobernabilidad, diálogo y justicia social

Invima aclaró medida que afecta a los cepillos dentales en Colombia: tome nota

Indepaz reportó la segunda masacre de 2026, en apenas seis días del nuevo año: esto es lo que se sabe

Localizan el cuerpo de un recién nacido abandonado en límites de Iztapalapa y Tláhuac

INFOBAE AMÉRICA
Delcy Rodríguez decreta siete días

Delcy Rodríguez decreta siete días de duelo por los fallecidos en el ataque de EEUU sobre Caracas

La exclusividad de Signature y su primer plegable en formato libro: las novedades de Motorola en CES 2026

Zelenski ve "avances concretos" en las garantías vinculantes acordadas por la Coalición de Voluntarios

El universo primitivo: cómo las estrellas lejanas fabricaron los ingredientes de los planetas

La OEA pide una acción coordinada para reducir las tensiones en Venezuela tras la captura de Maduro por EEUU

ENTRETENIMIENTO

Ashley Tisdale explica por qué

Ashley Tisdale explica por qué abandonó el grupo de mamás famosas del que era parte

La nueva adaptación de ‘Tomb Raider’ tiene su elenco completo confirmado: Sophie Turner lidera el reparto

Gwyneth Paltrow reveló que su divorcio de Chris Martin afectó su carrera en Hollywood

Así fue el primer beso de George Clooney a los 11 años: “Fue en la parte trasera de una iglesia”

“Diferente, pero igual”: Steven Knight reveló secretos sobre El hombre inmortal, la próxima película de Peaky Blinders