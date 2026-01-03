The New York Times

Trump publica una imagen de Maduro esposado y con los ojos vendados

Reportajes Especiales - News

Guardar

El presidente Trump compartió el sábado en las redes sociales una fotografía que, según dijo, mostraba a Nicolás Maduro a bordo de un buque de guerra estadounidense.

El presidente Donald Trump publicó el sábado en las redes sociales una fotografía que, según dijo, mostraba al presidente venezolano capturado, Nicolás Maduro, a bordo de un buque de guerra estadounidense horas después de que Estados Unidos lo apresara en Caracas.

La imagen mostraba a un hombre vestido con una sudadera y pantalones deportivos grises, con los ojos vendados y esposado; sostenía una botella de agua en la mano derecha.

"Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", era el pie que escribió Trump en la foto, minutos antes de dirigirse a la nación desde Mar-a-Lago, su complejo turístico de Florida, y anunciar que Estados Unidos iba a "manejar" Venezuela.

El USS Iwo Jima es un buque de asalto anfibio y uno de los barcos de guerra estadounidenses que han estado rondando por el Caribe en las últimas semanas; subió a bordo a sobrevivientes de un ataque estadounidense en octubre.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados desde Caracas, la capital, en helicóptero al Iwo Jima, dijo el presidente en una entrevista con Fox and Friends.

"Un vuelo agradable", dijo Trump. "Estoy seguro de que les encantó. Pero han matado a mucha gente".

Maduro y su esposa se dirigían el sábado a Nueva York, donde enfrentarán cargos de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína en EE. UU.

Trump dijo que él y su equipo habían visto el asalto por video mientras se producía, y posteriormente publicó lo que parecían ser fotos donde aparecían él y otros altos cargos del gabinete, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth, viendo el ataque en tiempo real.

Temas Relacionados

New York Times

Últimas Noticias

Una fuente de la CIA dentro del gobierno venezolano ayudó a vigilar a Maduro

Reportajes Especiales - News

Una fuente de la CIA

Trump no pidió autorización al Congreso para capturar a Maduro

Reportajes Especiales - News

Trump no pidió autorización al

Cronología de la tensión entre EE. UU. y Venezuela

Reportajes Especiales - News

Cronología de la tensión entre

Maduro y su esposa enfrentarán otra imputación en Manhattan, según la fiscala general de EE. UU.

Reportajes Especiales - News

Maduro y su esposa enfrentarán

El círculo cercano de Maduro habría sobrevivido a los ataques de EE. UU.

Reportajes Especiales - News

El círculo cercano de Maduro
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Juanda Caribe fue confirmado como nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’

Francisco Santos aseguró que Nicolás Maduro fue entregado por la vicepresidenta de Venezuela: “Estoy absolutamente seguro”

Investigan la muerte de un hombre que sostuvo una riña con otro por defender a una mujer, se acostó a dormir y murió

Inscripción militar obligatoria 2026: jóvenes de 17 años serán multados si no se registran en el Ejército, FAP o la Marina

INFOBAE AMÉRICA
El avión que transporta a

El avión que transporta a Maduro llega a la base de Stewart, en Nueva York

Hansi Flick: "No lo merecimos, tengo que dar las gracias a Joan Garcia"

Nicaragua exige a EEUU la liberación de Nicolás Maduro

(Crónica) El líder Racing se queda sin colchón y el Almería se pone segundo

La UE pide al Gobierno iraní "diálogo" y "contención" ante las protestas

ENTRETENIMIENTO

De Diplo a Eugenio Derbez:

De Diplo a Eugenio Derbez: las 30 celebridades que competirán en un nuevo video de MrBeast

El guion original de “Black Panther: Wakanda Forever” se revela tras años de secreto

Dove Cameron y Damiano David anuncian su compromiso: los detalles del anillo y la historia de su romance

Una testigo declaró que la hija de Tommy Lee Jones “había consumido cocaína” horas antes de su muerte

Billy Joel reapareció en el escenario por primera vez tras su diagnóstico de enfermedad cerebral