Trump publica una imagen de Maduro esposado y con los ojos vendados

El presidente Trump compartió el sábado en las redes sociales una fotografía que, según dijo, mostraba a Nicolás Maduro a bordo de un buque de guerra estadounidense.

El presidente Donald Trump publicó el sábado en las redes sociales una fotografía que, según dijo, mostraba al presidente venezolano capturado, Nicolás Maduro, a bordo de un buque de guerra estadounidense horas después de que Estados Unidos lo apresara en Caracas.

La imagen mostraba a un hombre vestido con una sudadera y pantalones deportivos grises, con los ojos vendados y esposado; sostenía una botella de agua en la mano derecha.

"Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", era el pie que escribió Trump en la foto, minutos antes de dirigirse a la nación desde Mar-a-Lago, su complejo turístico de Florida, y anunciar que Estados Unidos iba a "manejar" Venezuela.

El USS Iwo Jima es un buque de asalto anfibio y uno de los barcos de guerra estadounidenses que han estado rondando por el Caribe en las últimas semanas; subió a bordo a sobrevivientes de un ataque estadounidense en octubre.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados desde Caracas, la capital, en helicóptero al Iwo Jima, dijo el presidente en una entrevista con Fox and Friends.

"Un vuelo agradable", dijo Trump. "Estoy seguro de que les encantó. Pero han matado a mucha gente".

Maduro y su esposa se dirigían el sábado a Nueva York, donde enfrentarán cargos de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína en EE. UU.

Trump dijo que él y su equipo habían visto el asalto por video mientras se producía, y posteriormente publicó lo que parecían ser fotos donde aparecían él y otros altos cargos del gabinete, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth, viendo el ataque en tiempo real.