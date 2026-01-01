Las mejores películas de 2025, según los lectores del Times

¿Cuáles fueron las mejores películas de 2025? Después de publicar las listas de las 10 mejores películas de nuestros críticos, seguidas de los 25 títulos más destacados por los expertos de The New York Times, recibimos una avalancha de comentarios de los lectores. Así que les pedimos que votaran y nos dijeran cuáles fueron, en su opinión, las mejores películas del año.
Miles aceptaron el desafío, y los resultados fueron fascinantes: una mezcla de éxitos de taquilla y triunfos del cine de autor. En algunos aspectos, coincidieron con los críticos, sobre todo en las elecciones más destacadas. Pero películas controvertidas como Eddington y Friendship también ocuparon puestos altos entre los lectores, mientras que los documentales apenas lograron entrar en la lista.
Aquí están las 50 películas más votadas, junto con un vistazo a si esas cintas también figuraron en las listas de nuestros críticos o expertos.
1. Una batalla tras otra
N.º 1 en la lista de Alissa Wilkinson; N.º 2 en la lista de Manohla Dargis; también es uno de los 25 títulos más destacados, según nuestro panel de expertos.
Lee la reseña. Puedes verla en HBO Max.
2. Pecadores
N.º 1 de la lista de Dargis; N.º 8 de la lista de Wilkinson; también es uno de los 25 títulos más destacados.
Lee la reseña, en inglés. Puedes verla en HBO Max.
3. La hora de la desaparición
Un título de las 25 más destacadas
Lee la reseña, en inglés. Puedes verla en HBO Max.
4. Hamnet
Un título de las 25 más destacadas
Lee la reseña, en inglés. Mírala en el cine.
5. Frankenstein
Uno de los 25 títulos más destacados
Lee la reseña. Disfrútala en Netflix.
6. Valor sentimental
Uno de los 25 títulos más destacados
Lee la reseña, en inglés. Alquílala o cómprala en las principales plataformas.
7. Sueños de trenes
Uno de los 25 títulos más destacados
Lee la reseña. Vela en Netflix.
8. Bugonia
Uno de 25 títulos muy notables
Lee la reseña. Puedes verla en Peacock.
9. Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out
Lee la reseña, en inglés. Puedes verla en Netflix.
10. Eddington
Uno de los 25 títulos más notables
Read the review. Stream it on HBO Max.
11. Lo siento, cariño
N.º 7 de la lista de Dargis; también es un título de los 25 más notables.
Lee la reseña, en inglés. Puedes verla en HBO Max.
12. Fue solo un accidente
N.º 4 de la lista de Dargis; N.º 2 de la lista de Wilkinson; también es uno de los 25 títulos más destacados.
Lee la reseña, en inglés. Cómprala en las principales plataformas.
13. Marty Supremo
N.º 3 de la lista de Dargis; N.º 4 de la lista de Wilkinson; también es uno de los 25 títulos más destacados.
Lee la reseña. Mírala en el cine.
14. Superman
Lee la reseña. Puedes verla en HBO Max.
15. Las guerreras K-pop
Uno de los 25 títulos más destacados
Lee la reseña, en inglés. Disfrútala en Netflix.
16. El agente secreto
N.º 8 de la lista de Dargis; también es un título de los 25 más notables.
Lee la reseña, en inglés. Mírala en el cine.
17. Código Negro
Uno de los 25 títulos más destacados
Lee la reseña, en inglés. Mírala en Amazon Prime.
18. Wicked: Por siempre
Lee la reseña. Alquílala o cómprala en la mayoría de las principales plataformas.
19. F1: La película
Lee la reseña. Mírala en Apple TV.
20. Exterminio: La evolución
Uno de los 25 títulos más destacados
Lee la reseña. Puedes verla en Netflix.
21. Nuremberg: El juicio del siglo
Lee la crítica, en inglés. Alquílala o cómprala en las principales plataformas.
22. Una casa de dinamita
Lee la crítica, en inglés. Puedes verla en Netflix.
23. Blue Moon
Uno de los 25 títulos más destacados
Lee la reseña, en inglés. Alquílala o cómprala en las principales plataformas.
24. Friendship
Uno de los 25 títulos más destacados
Lee la reseña, en inglés. Puedes verla en HBO Max.
25. El esquema fenicio
Lee la reseña, en inglés. Alquílala o cómprala en las principales plataformas.
26. Familia en renta
Lee la reseña, en inglés. Mírala en el cine.
27. La vida de Chuck
Lee la reseña, en inglés. Mírala en Hulu.
28. If I Had Legs I'd Kick You
Uno de los 25 títulos más destacados
Lee la reseña, en inglés. Alquílala o cómprala en las principales plataformas.
29. Sirât: Trance en el desierto
Uno de los 25 títulos más destacados
Volverá a los cines en 2026.
30. Jay Kelly
Lee la reseña, en inglés. Puedes verla en Netflix.
31. Mickey 17
Lee la reseña. Vela en HBO Max.
32. Zootopia 2
Lee la reseña, en inglés. Mírala en el cine.
33. Nouvelle Vague
Lee la reseña, en inglés. Puedes verla en Netflix.
34. Compañera perfecta
Lee la reseña, en inglés. Puedes verla en HBO Max.
35. Materialistas
Lee la reseña. Vela en HBO Max.
36. Springsteen: Música de ninguna parte
Lee la reseña. Alquílala o cómprala en las principales plataformas.
37. Mente maestra
N.º 10 de la lista de Dargis
Lee la reseña, en inglés. Puedes verla en Mubi; alquílala o cómprala en las principales plataformas.
38. La única opción
Lee la reseña, en inglés. Mírala en el cine.
39. Mi mitad perdida
Lee la reseña, en inglés. Alquílala o cómprala en las principales plataformas.
40. Haz que regrese
Lee la reseña, en inglés. Puedes verla en HBO Max.
41. Misión imposible: Sentencia Final
Lee la reseña, en inglés. Mírala en Paramount+.
42. Aún estoy aquí
Lee la reseña. Puedes verla enNetflix.
43. Warfare
Lee la reseña, en inglés. Vela en HBO Max.
44. Un buen ladrón
Uno de los 25 títulos más destacados
Lee la reseña, en inglés. Mírala enParamount+.
45. La balada de la Isla
Lee la reseña, en inglés. Cómprala o alquílala enlas principales plataformas.
46. ¿Y dónde está el policía?
Lee la reseña, en inglés. Mírala enParamount+.
47. Abrázame en la luz
Uno de los 25 títulos más destacados
Lee la reseña, en inglés. Puedes verla en Apple TV.
Uno de los 25 títulos más destacados
Lee la reseña, en inglés. Vela enNetflix.
49. Mátate, amor
Lee la reseña. Mírala en Mubi; alquílala o cómprala en las principales plataformas.
50. The History of Sound
Lee la reseña, en inglés. Mírala enMubi; alquílala o cómprala enla mayoría de las principales plataformas.
Kellina Moore y Aliza Aufrichtig colaboraron con reportería.
