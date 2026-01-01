Las mejores películas de 2025, según los lectores del Times

¿Cuáles fueron las mejores películas de 2025? Después de publicar las listas de las 10 mejores películas de nuestros críticos, seguidas de los 25 títulos más destacados por los expertos de The New York Times, recibimos una avalancha de comentarios de los lectores. Así que les pedimos que votaran y nos dijeran cuáles fueron, en su opinión, las mejores películas del año.

Miles aceptaron el desafío, y los resultados fueron fascinantes: una mezcla de éxitos de taquilla y triunfos del cine de autor. En algunos aspectos, coincidieron con los críticos, sobre todo en las elecciones más destacadas. Pero películas controvertidas como Eddington y Friendship también ocuparon puestos altos entre los lectores, mientras que los documentales apenas lograron entrar en la lista.

Aquí están las 50 películas más votadas, junto con un vistazo a si esas cintas también figuraron en las listas de nuestros críticos o expertos.

1. Una batalla tras otra

N.º 1 en la lista de Alissa Wilkinson; N.º 2 en la lista de Manohla Dargis; también es uno de los 25 títulos más destacados, según nuestro panel de expertos.

Lee la reseña. Puedes verla en HBO Max.

2. Pecadores

N.º 1 de la lista de Dargis; N.º 8 de la lista de Wilkinson; también es uno de los 25 títulos más destacados.

Lee la reseña, en inglés. Puedes verla en HBO Max.

3. La hora de la desaparición

Un título de las 25 más destacadas

Lee la reseña, en inglés. Puedes verla en HBO Max.

4. Hamnet

Un título de las 25 más destacadas

Lee la reseña, en inglés. Mírala en el cine.

5. Frankenstein

Uno de los 25 títulos más destacados

Lee la reseña. Disfrútala en Netflix.

6. Valor sentimental

Uno de los 25 títulos más destacados

Lee la reseña, en inglés. Alquílala o cómprala en las principales plataformas.

7. Sueños de trenes

Uno de los 25 títulos más destacados

Lee la reseña. Vela en Netflix.

8. Bugonia

Uno de 25 títulos muy notables

Lee la reseña. Puedes verla en Peacock.

9. Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out

Lee la reseña, en inglés. Puedes verla en Netflix.

10. Eddington

Uno de los 25 títulos más notables

Read the review. Stream it on HBO Max.

11. Lo siento, cariño

N.º 7 de la lista de Dargis; también es un título de los 25 más notables.

Lee la reseña, en inglés. Puedes verla en HBO Max.

12. Fue solo un accidente

N.º 4 de la lista de Dargis; N.º 2 de la lista de Wilkinson; también es uno de los 25 títulos más destacados.

Lee la reseña, en inglés. Cómprala en las principales plataformas.

13. Marty Supremo

N.º 3 de la lista de Dargis; N.º 4 de la lista de Wilkinson; también es uno de los 25 títulos más destacados.

Lee la reseña. Mírala en el cine.

14. Superman

Lee la reseña. Puedes verla en HBO Max.

15. Las guerreras K-pop

Uno de los 25 títulos más destacados

Lee la reseña, en inglés. Disfrútala en Netflix.

16. El agente secreto

N.º 8 de la lista de Dargis; también es un título de los 25 más notables.

Lee la reseña, en inglés. Mírala en el cine.

17. Código Negro

Uno de los 25 títulos más destacados

Lee la reseña, en inglés. Mírala en Amazon Prime.

18. Wicked: Por siempre

Lee la reseña. Alquílala o cómprala en la mayoría de las principales plataformas.

19. F1: La película

Lee la reseña. Mírala en Apple TV.

20. Exterminio: La evolución

Uno de los 25 títulos más destacados

Lee la reseña. Puedes verla en Netflix.

21. Nuremberg: El juicio del siglo

Lee la crítica, en inglés. Alquílala o cómprala en las principales plataformas.

22. Una casa de dinamita

Lee la crítica, en inglés. Puedes verla en Netflix.

23. Blue Moon

Uno de los 25 títulos más destacados

Lee la reseña, en inglés. Alquílala o cómprala en las principales plataformas.

24. Friendship

Uno de los 25 títulos más destacados

Lee la reseña, en inglés. Puedes verla en HBO Max.

25. El esquema fenicio

Lee la reseña, en inglés. Alquílala o cómprala en las principales plataformas.

26. Familia en renta

Lee la reseña, en inglés. Mírala en el cine.

27. La vida de Chuck

Lee la reseña, en inglés. Mírala en Hulu.

28. If I Had Legs I'd Kick You

Uno de los 25 títulos más destacados

Lee la reseña, en inglés. Alquílala o cómprala en las principales plataformas.

29. Sirât: Trance en el desierto

Uno de los 25 títulos más destacados

Volverá a los cines en 2026.

30. Jay Kelly

Lee la reseña, en inglés. Puedes verla en Netflix.

31. Mickey 17

Lee la reseña. Vela en HBO Max.

32. Zootopia 2

Lee la reseña, en inglés. Mírala en el cine.

33. Nouvelle Vague

Lee la reseña, en inglés. Puedes verla en Netflix.

34. Compañera perfecta

Lee la reseña, en inglés. Puedes verla en HBO Max.

35. Materialistas

Lee la reseña. Vela en HBO Max.

36. Springsteen: Música de ninguna parte

Lee la reseña. Alquílala o cómprala en las principales plataformas.

37. Mente maestra

N.º 10 de la lista de Dargis

Lee la reseña, en inglés. Puedes verla en Mubi; alquílala o cómprala en las principales plataformas.

38. La única opción

Lee la reseña, en inglés. Mírala en el cine.

39. Mi mitad perdida

Lee la reseña, en inglés. Alquílala o cómprala en las principales plataformas.

40. Haz que regrese

Lee la reseña, en inglés. Puedes verla en HBO Max.

41. Misión imposible: Sentencia Final

Lee la reseña, en inglés. Mírala en Paramount+.

42. Aún estoy aquí

Lee la reseña. Puedes verla enNetflix.

43. Warfare

Lee la reseña, en inglés. Vela en HBO Max.

44. Un buen ladrón

Uno de los 25 títulos más destacados

Lee la reseña, en inglés. Mírala enParamount+.

45. La balada de la Isla

Lee la reseña, en inglés. Cómprala o alquílala enlas principales plataformas.

46. ¿Y dónde está el policía?

Lee la reseña, en inglés. Mírala enParamount+.

47. Abrázame en la luz

Uno de los 25 títulos más destacados

Lee la reseña, en inglés. Puedes verla en Apple TV.

Uno de los 25 títulos más destacados

Lee la reseña, en inglés. Vela enNetflix.

49. Mátate, amor

Lee la reseña. Mírala en Mubi; alquílala o cómprala en las principales plataformas.

50. The History of Sound

Lee la reseña, en inglés. Mírala enMubi; alquílala o cómprala enla mayoría de las principales plataformas.

Kellina Moore y Aliza Aufrichtig colaboraron con reportería.

