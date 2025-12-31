Un petrolero perseguido por la Guardia Costera de EE. UU. se pinta la bandera rusa

El ejército estadounidense intentó interceptar el Bella 1 la semana pasada en el mar Caribe cuando se dirigía a Venezuela para recoger petróleo.

La tripulación de un buque petrolero que huía de las fuerzas estadounidenses en el océano Atlántico pintó recientemente una bandera rusa en el costado del buque, lo que parece ser un intento de reivindicar la protección de Rusia, dijeron el martes dos funcionarios estadounidenses.

Es el último giro en una extraña odisea que comenzó el 21 de diciembre, cuando la Guardia Costera estadounidense intentó interceptar el buque, el Bella 1, en el mar Caribe mientras navegaba hacia Venezuela para recoger petróleo, poniéndolo en el punto de mira del cuasi bloqueo del presidente Donald Trump al sustento económico del gobierno venezolano.

Desde entonces, los tripulantes del Bella 1 han pintado una bandera rusa en el petrolero durante la huida y ahora reivindica la condición de ruso, según los funcionarios estadounidenses, que fueron informados del asunto y hablaron bajo condición de anonimato para hablar de una operación delicada.

El petrolero está sometido a sanciones estadounidenses desde el año pasado por transportar petróleo iraní, que las autoridades federales han dicho que se vende para financiar el terrorismo.

El buque también parece haber cambiado recientemente su rumbo hacia el noroeste, alejándose del mar Mediterráneo, posiblemente en dirección a Groenlandia o Islandia, dijeron los funcionarios. No se cree que lleve carga. El transpondedor de localización del Bella 1 no se enciende desde el 17 de diciembre, lo que significa que The New York Times no ha podido rastrear el barco mientras huye de las fuerzas estadounidenses.

La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Tampoco lo hizo la embajada rusa en Washington.

Funcionarios estadounidenses dijeron que la Guardia Costera intentó interceptar el Bella 1 en el Caribe tras determinar que no enarbolaba una bandera nacional válida, lo que lo sometía a abordaje en virtud del derecho internacional. Pero el barco no obedeció y siguió navegando. Desde entonces ha sido perseguido por las fuerzas estadounidenses.

Los funcionarios dijeron que habían obtenido una orden de incautación basada en la implicación previa del barco en el comercio de petróleo iraní. El Bella 1 forma parte de la denominada flota fantasma de petroleros que transportan petróleo de Rusia, Irán y Venezuela, en violación de las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países.

La Guardia Costera abordó con éxito otro petrolero en el Caribe a principios de mes, y Estados Unidos tomó posesión de un tercer petrolero el 10 de diciembre. Este ahora se encuentra en un puerto de Texas. Los funcionarios federales afirman que tienen previsto incautar más petroleros implicados en el comercio de petróleo de Venezuela, que proporciona al país unos ingresos muy necesarios.

El Departamento del Tesoro anunció el martes sanciones contra 10 personas y entidades con sede en Venezuela e Irán por su implicación en la producción y venta de drones. Entre los sancionados se encuentra la Empresa Aeronáutica Nacional y su presidente, José Jesús Urdaneta Gonzalez, de quien el Departamento del Tesoro dijo que ha trabajado con las fuerzas armadas venezolanas e iraníes para ensamblar aviones no tripulados en Venezuela.

"El Departamento del Tesoro exige responsabilidades a Irán y Venezuela por su agresiva y temeraria proliferación de armas mortíferas en todo el mundo", dijo en un comunicado John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. "Seguiremos tomando medidas rápidas para privar del acceso al sistema financiero estadounidense a quienes permiten el complejo militar-industrial de Irán".

Christiaan Triebert colaboró con reportería.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Ha informado sobre asuntos militares estadounidenses y antiterrorismo durante más de tres décadas.

Nicholas Nehamas es corresponsal en Washington para el Times, y se centra en el gobierno de Trump y sus esfuerzos para transformar el gobierno federal.

Tyler Pager es corresponsal del Times en la Casa Blanca, donde cubre al presidente Trump y su gobierno.

Christiaan Triebert colaboró con reportería.