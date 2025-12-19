EE. UU. ataca otras 2 embarcaciones que presume traficaban drogas

En el ataque murieron 5 personas. Esta es la operación letal número 27 desde que el presidente Trump autorizó la acción militar contra los cárteles de la droga.

El ejército estadounidense mató el jueves a otras cinco personas acusadas por el gobierno de Donald Trump de narcotráfico por mar, dijeron funcionarios del Pentágono. Los dos ataques elevan a 104 la cifra conocida de muertos en la letal campaña del gobierno desde principios de septiembre.

Los ataques constituyen la operación letal conocida número 27 desde que el presidente Trump autorizó la acción militar contra los cárteles de la droga. El Comando Sur de Estados Unidos anunció el ataque en las redes sociales con un video adjunto que mostraba la aparente explosión de una embarcación.

El Comando Sur dijo en la publicación que las dos embarcaciones transitaban por "conocidas rutas de narcotráfico en el Pacífico oriental" cuando fueron atacadas. Había tres hombres en la primera embarcación y dos en la segunda, decía el comunicado.

Los ataques se producen mientras algunos legisladores continúan presionando al gobierno de Trump y al Pentágono para que proporcionen más información que justifique su mortífera campaña contra los acusados de contrabando en el Pacífico y el Caribe.

El ejército estadounidense también mantiene un bloqueo naval parcial a Venezuela, donde el gobierno de Trump sigue aumentando la presión sobre el presidente Nicolás Maduro. El presidente Trump ha declarado su deseo de que el dirigente venezolano abandone el cargo, por razones que siguen sin estar claras.

Helene Cooper es corresponsal del Pentágono para el Times. Antes fue editora, corresponsal diplomática y corresponsal en la Casa Blanca.