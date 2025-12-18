Bongino dejará su cargo en el FBI

La salida de Dan Bongino parecía inevitable desde agosto, cuando la Casa Blanca contrató al fiscal general de Misuri, Andrew Bailey, para que compartiera el cargo de subdirector con él.

Dan Bongino, el funcionario número dos del FBI, dijo el miércoles que dejará su cargo el próximo mes, finalizando así una gestión breve pero tumultuosa en la agencia, en la que era conocido por su carácter, sus errores de alto perfil y sus enfrentamientos en redes sociales.

"Dejaré mi cargo en el FBI en enero", escribió Bongino en las redes sociales, poco después de que el presidente Donald Trump pareciera confirmar informaciones periodísticas que señalaban que Bongino planeaba dimitir.

Bongino dejó su huella en la agencia, aunque no de las maneras habituales entre los funcionarios del FBI. En lugar de desempeñar su trabajo con discreción, como lo hicieron sus predecesores, hizo promesas imprudentes y no defendió a los agentes frente a la politización dentro de la institución.

Fue uno de varios designados políticos que fueron instalados en el FBI, algo que ocurría por primera vez en la historia de la agencia, y que marcó un capítulo en el que la Casa Blanca arrebató el control de la independencia, antes orgullosa, del organismo encargado de hacer cumplir la ley.

Esta es una noticia en desarrollo que se actualizará.

Glenn Thrush cubre el Departamento de Justicia y también ha escrito sobre la violencia armada, los derechos civiles y las condiciones en las cárceles y prisiones del país.

Maggie Haberman es corresponsal en la Casa Blanca para el Times y reporta sobre el presidente Donald Trump.

Adam Goldman es un periodista que radica en Londres y escribe sobre seguridad mundial para el Times.