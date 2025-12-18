The New York Times

Bongino dejará su cargo en el FBI

La salida de Dan Bongino parecía inevitable desde agosto, cuando la Casa Blanca contrató al fiscal general de Misuri, Andrew Bailey, para que compartiera el cargo de subdirector con él.

Dan Bongino, el funcionario número dos del FBI, dijo el miércoles que dejará su cargo el próximo mes, finalizando así una gestión breve pero tumultuosa en la agencia, en la que era conocido por su carácter, sus errores de alto perfil y sus enfrentamientos en redes sociales.

"Dejaré mi cargo en el FBI en enero", escribió Bongino en las redes sociales, poco después de que el presidente Donald Trump pareciera confirmar informaciones periodísticas que señalaban que Bongino planeaba dimitir.

Bongino dejó su huella en la agencia, aunque no de las maneras habituales entre los funcionarios del FBI. En lugar de desempeñar su trabajo con discreción, como lo hicieron sus predecesores, hizo promesas imprudentes y no defendió a los agentes frente a la politización dentro de la institución.

Fue uno de varios designados políticos que fueron instalados en el FBI, algo que ocurría por primera vez en la historia de la agencia, y que marcó un capítulo en el que la Casa Blanca arrebató el control de la independencia, antes orgullosa, del organismo encargado de hacer cumplir la ley.

Esta es una noticia en desarrollo que se actualizará.

Glenn Thrush cubre el Departamento de Justicia y también ha escrito sobre la violencia armada, los derechos civiles y las condiciones en las cárceles y prisiones del país.

Maggie Haberman es corresponsal en la Casa Blanca para el Times y reporta sobre el presidente Donald Trump.

Adam Goldman es un periodista que radica en Londres y escribe sobre seguridad mundial para el Times.

Vivian Polanía y la historia

Vivian Polanía y la historia de la polémica fiesta erótica en el Palacio de Justicia de Cúcuta

Compras por internet en Perú: guía clave para evitar sorpresas con aduanas y pagar lo justo

Así fue la liberación más documentada de un oso andino en el Parque Nacional Natural Tamá tras once años de rehabilitación

Beca Benito Juárez 2025: qué es lo que sigue si ya recogí la tarjeta del Bienestar

Hombre ahorcó a su perro por evitar riña con otra mascota en Manizales; su padre no soportó la noticia y también murió

Condenada a ocho años de

Condenada a ocho años de cárcel una francesa tras ser repatriada desde Siria, por unirse a Estado Islamico

Australia vincula el asalto mortal en la playa de Sídney con la ideología de Estado Islámico

Chile protesta por las palabras de Petro sobre su presidente electo

El FBI ofrece más de 40.000 euros a cambio del sospechoso del tiroteo mortal en la Universidad de Brown

EEUU mata ocho personas en ataques contra tres embarcaciones distintas en aguas del Pacífico

La vez que Jennifer Lawrence

La vez que Jennifer Lawrence usó píldoras para dormir durante el rodaje de “Los Juegos del Hambre”

Lane Rogers, influencer y creador de contenido, murió a los 31 años en un accidente de moto

Se revela la causa de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer

La razón detrás del cambio de voz de Selena Gomez en medio de su lucha contra el lupus

Los hermanos de Nick Reiner rompieron el silencio sobre el asesinato de sus padres: “Algo que nadie debería experimentar”