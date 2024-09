De Winona a Jenna, estas son las chicas góticas de nuestros tiempos

TelevisionMoviesRyder, WinonaOrtega, Jenna (2002- )Daria (TV Program)NCIS (TV Program)Portlandia (TV Program)Stranger Things (TV Program)Wednesday (TV Program)The Craft (Movie)Beetlejuice (Movie)Beetlejuice Beetlejuice (Movie)The Addams Family (Movie)Ricci, Christina

Desde "Beetlejuice" hasta la llegada de su secuela, estas son las actrices y los personajes que nos hicieron abrazar la oscuridad.

¿Es solo moda? No, es una actitud, un estilo de vida. Y un tipo de personaje muy querido. La chica gótica es la marginada adorable, pero aterradora cuyo exterior sombrío y tenebroso oculta ingenio, inteligencia y un seco sentido del humor que nunca deja de arrojar una opinión honesta sobre el decepcionante mundo que la rodea. En honor a que Beetlejuice Beetlejuice ha reunido a dos generaciones de chicas góticas legendarias -- Winona Ryder y Jenna Ortega-- hemos decidido hacer un recorrido de las actrices y los personajes que han definido el arquetipo desde el estreno de la original Beetlejuice en 1988.

Winona Ryder marca la pauta

Cuando Lydia Deetz llega a la nueva casa de Connecticut de su familia al principio de Beetlejuice, mira a su alrededor con curiosidad, con sus ojos bajo su corto y puntiagudo flequillo negro, deteniéndose al ver una araña en una telaraña a lo largo de la escalera. A diferencia de sus padres superficiales y distraídos, Lydia está al tanto de los acontecimientos sobrenaturales de su nuevo entorno y no tiene problemas para hacerse amiga de los residentes fantasmales de la casa.

Este personaje fue uno de los primeros de Winona Ryder en una carrera mayormente definida por chicas góticas y desadaptadas con trajes oscuros. En la comedia oscura Heathers, Ryder interpreta a Veronica Sawyer, la reticente amiga de las chicas populares, quienes se pasean con trajes brillantes a juego. Verónica, sin embargo, se viste de negro y gris y se ve envuelta en una serie de homicidios que deja a varios adolescentes muertos.

Ryder completó el círculo con su personaje en la serie de Netflix, Stranger Things, donde interpreta a Joyce Byers, una madre excéntrica que se ve envuelta en los tenebrosos acontecimientos de su pueblo.

Una Merlina para una nueva generación

Una cosa es la impasibilidad, y otra la impasibilidad de Merlina Addams. En la serie de la década de 1960, Los locos Addams, Merlina (interpretada por Lisa Loring) es una pequeña niña jovial aunque macabra, pero la Merlina de Los locos Addams, la película, tiene algunos años más, no sonríe y ha desarrollado un amor por la tortura y la destrucción.

Aunque Christina Ricci siempre estará asociada con la integrante sociópata con trencitas de la familia Addams, se ha ganado la reputación de prosperar en papeles góticos incluso más allá de Merlina. Sus otros personajes se han hecho amigos de fantasmas (Casper), se han enfrentado a jinetes sin cabeza (La leyenda del jinete sin cabeza), se han unido a cultos satánicos (Hija de la luz), han luchado contra hombres lobo (La marca de la bestia) y han salido impunes de un doble homicidio tan famoso que inspiró canciones infantiles (Lizzie Borden Took an Ax, The Lizzie Borden Chronicles). Y en 2022, Ricci apareció como Marilyn Thornhill, la mente maestra secreta y malvada de Merlina, evocando su propio periodo como ese personaje principal.

Una favorita de culto instantánea

Un título esencial en la gran tradición del cine de chicas góticas, Jóvenes brujas es una película de culto en la línea de Heathers por su sombría interpretación de la crueldad adolescente, pero con la adición de magia oscura. De este aquelarre de brujas jóvenes, cada una de las cuales tiene sus propios momentos góticos, Nancy Downs, interpretada por Fairuza Balk, es el epítome de la energía gótica anárquica y pesimista. Están las señales reveladoras habituales de su papel como reina gótica --el delineador de ojos intenso y el lápiz labial severo, accesorios religiosos como colgantes de cruces y rosarios--, pero el arco de su historia, que incluye su ascensión megalómana a poderes de nivel divino, termina con ella sin poderes y en una camisa de fuerza.

La diferencia entre alternativo y gótico

No cabe duda de que Daria Morgendorfer y Jane Lane, las chicas protagonistas de Daria, la serie de comedia satírica seca animada de la era MTV, son excelentes ejemplos de chicas alternativas, pero Andrea es la verdadera chica gótica desadaptada del show. Cabello y maquillaje negro, accesorios de rejilla y un collar de un anj o cruz egipcia: Andrea ciertamente tiene un aspecto gótico, pero sobre todo sirve como personaje de fondo en una serie que parodia todos los estereotipos adolescentes imaginables. Pero en el cuarto episodio de la primera temporada, Andrea demuestra cuán gótica puede ser recitando un poema sombrío al estilo de Emily Dickinson en el micrófono abierto de una cafetería.

La gótica más feliz de la TV en horario estelar

Los atuendos de Abby Sciuto --estilo gótico femenino y medio escolar con calaveras, pinchos y botas de combate con plataforma-- y su trabajo, en el equipo forense de NCIS: Criminología Naval, podrían parecer mórbidos, pero la actitud de esta animada nerd de la ciencia está lejos de serlo. Esta chica con un tatuaje de telaraña ama su trabajo tanto como le encanta pensar en la muerte, los horribles incidentes biológicos y lo sobrenatural, y se la describe como "la gótica más feliz que jamás hayas conocido". El personaje, interpretado por Pauly Perrette, estuvo en el programa durante 15 temporadas y, dada la popularidad del muy querido y duradero drama procesal, se convirtió en una de las chicas góticas definitorias de la década de 2000, y una de las góticas más conocidas en la historia de la televisión.

No siempre fue la reina de la promoción

Terminó siendo la reina de la promoción, pero Tina Cohen-Chang de Glee, sin duda, no empezó de esa manera. Miembro original del glee club de la Secundaria McKinley, Tina, interpretada por Jenna Ushkowitz, fue presentada como una gótica de centro comercial con un amor por los calentadores de brazo y un falso trastorno del habla. Su guardarropa gótico es tan prominente que en un episodio, el director incluso le prohíbe usar el atuendo oscuro porque teme que sea una aspirante a vampiro.

La venganza de la eurogótica

Lisbeth Salander, la sensata antiheroína de la trilogía Millennium de Stieg Larsson, es una hacker asocial y sobreviviente de una agresión sexual que actúa como una especie de justiciera contra los hombres que abusan de las mujeres.

Si bien cada adaptación del personaje de Lisbeth comparte el mismo estilo gótico underground, cada una de las tres actrices que la han encarnado ha ofrecido su propia variación: la Lisbeth de Noomi Rapace logra una vibra heavy metal más dura, con dramáticos flequillos en la versión sueca de Los hombres que no amaban a las mujeres. La de Rooney Mara es una versión punk tenue y superchic con cejas afeitadas, cortes de pelo geométricos y una vasta colección de piercings en La chica del dragón tatuado, la versión estadounidense que se hizo dos años después, muy alejada de la relativamente limpia y conservadora Lisbeth de Claire Foy en La chica en la telaraña (2018).

Humor oscuro

¡Los góticos son como nosotros! Un poco. El encuentro de lo mundano con lo macabro es el chiste detrás de las parodias góticas de Portlandia, donde una pareja dramáticamente gótica interpretada por Fred Armisen y Carrie Brownstein realiza las tareas diarias normales, como ir de compras o alquilar un auto, pero con giros inusuales. A Jacqueline le encanta la medianoche, los coches fúnebres, los guantes de encaje, su colección de lágrimas de un lebrel escocés y su murciélago mascota, Bella. Sin embargo, no le encanta el polvo que queda de los esqueletos de animales que se desintegran en su apartamento y, desafortunadamente, como descubre, sus escobas de bruja son en realidad solo ornamentales.

La reina de los gritos se convierte en reina gótica

Jenna Ortega fue bautizada como la "reina de los gritos" (scream queen) tras aparecer como el personaje Tara Carpenter en las secuelas de 2022 y 2023 de la saga Scream, además de roles en películas de terror y suspenso como X y American Carnage.

Poco después se le asoció más con el papel principal en la muy querida serie de Netflix, Merlina, donde una adolescente Merlina Addams se inscribe en la misteriosa Academia Nevermore y resuelve misterios mientras lidia con dramas adolescentes. La impasibilidad de Ortega rivaliza con la de Ricci en el papel, y la interpretación de Ortega lo actualiza con cierto estilo contemporáneo. La famosa escena de baile de Merlina en la serie --coreografiada por Ortega e inspirada en movimientos de baile góticos reales-- con un vestido negro victoriano provocó una ráfaga interminable de memes e imitadores en internet. Ahora Ortega ha añadido otro capítulo a la historia de las chicas góticas con su papel de Astrid Deetz en Beetlejuice Beetlejuice.

Maya Phillips es crítica de arte y cultura en el Times. Más de Maya Phillips