Cómo Estados Unidos perdió sus amarras como sociedad

La opinión generalizada es que el juicio de Donald Trump por sus presuntos esfuerzos por comprar el silencio de una estrella porno en vísperas de las elecciones de 2016 es el menos importante de los casos en su contra. Políticamente eso puede ser cierto. Pero más que cualquiera de los otros casos, éste es revelador de una tendencia que aqueja a Estados Unidos hoy: cuánto hemos perdido nuestras amarras como sociedad.

¿Cómo es eso? El medio ambiente ofrece una buena respuesta. Hace casi 30 años visité el Bosque Atlántico en Brasil con un equipo de Conservación Internacional, y sus miembros me enseñaron todas las asombrosas funciones que desempeñan en la naturaleza los manglares (esos matorrales de árboles que a menudo viven bajo el agua a lo largo de las costas tropicales). Los manglares filtran toxinas y contaminantes a través de sus extensas raíces, proporcionan protección contra olas gigantes provocadas por huracanes y tsunamis, crean viveros para que los peces jóvenes maduren de manera segura porque sus raíces cableadas mantienen alejados a los grandes depredadores y, literalmente, ayudan a mantener la costa en su lugar. .

En mi opinión, una de las cosas más tristes que le ha sucedido a Estados Unidos en mi vida es cuánto hemos perdido muchos de nuestros manglares. Hoy en día están en peligro de extinción en todas partes, pero no sólo en la naturaleza.

Nuestra propia sociedad también ha perdido muchos de sus manglares sociales, normativos y políticos: todas esas cosas que solían filtrar comportamientos tóxicos, amortiguar el extremismo político y nutrir comunidades saludables e instituciones confiables para que los jóvenes crecieran y que sostienen a nuestra sociedad. juntos.

Verás, la vergüenza solía ser un manglar. Solía suceder si eras candidato a presidente de los Estados Unidos y se alegaba, con mucha evidencia, que falsificabas registros comerciales para encubrir relaciones sexuales con una estrella porno justo después de que tu esposa hubiera dado a luz a un niño, bajarías la cabeza avergonzado, abandonarías la carrera y te esconderías debajo de la cama. Ese manglar de la vergüenza ha sido completamente arrancado de raíz por Trump.

La razón por la que las personas se sentían avergonzadas es que sentían fidelidad a ciertas normas, por lo que sus mejillas se sonrojaban cuando sabían que se habían quedado cortos, explicó Dov Seidman, autor del libro “How: Why HOW We Do Anything Means Everything” y fundador. del Instituto How para la Sociedad y LRN.

“Pero en el tipo de mundo sin normas en el que hemos entrado, donde las normas sociales, institucionales y de liderazgo se están erosionando”, me dijo Seidman, “ya nadie tiene que sentir vergüenza porque no se ha violado ninguna norma”.

Para ser claros: que personas en altas esferas hagan cosas vergonzosas no es nada nuevo en la política y los negocios estadounidenses. Lo nuevo, argumentó Seidman, “es que tanta gente lo hace de manera tan notoria y con tanta impunidad: ‘Mis palabras fueron perfectas’, ‘Lo haría de nuevo’. Eso es lo que erosiona las normas: eso y hacer que todos los demás se sientan así'. tontos por seguirlos”. Independientemente de que el presidente Richard Nixon fuera o no un “delincuente”, daba la impresión de sentirse avergonzado de que alguien pensara que lo era. No es así con Trump.

Nada es más corrosivo para una democracia vibrante y comunidades saludables, añadió Seidman, que “cuando líderes con autoridad formal se comportan sin autoridad moral. Sin líderes que, a través de su ejemplo y decisiones, salvaguarden nuestras normas, las celebren, las afirmen y las refuercen, las palabras escritas en el papel (la Declaración de Derechos, la Constitución o la Declaración de Independencia) nunca nos unirán”.

Basta pensar en una escena de otro caso de Trump, sobre los documentos clasificados de Mar-a-Lago. Fue después de que un gran jurado federal citó a Trump en mayo de 2022 para que presentara todo el material clasificado en su poder. En notas escritas por uno de sus abogados se cita a Trump diciendo: “No quiero que nadie revise mis cajas. Realmente no”, y haciendo las siguientes declaraciones: “¿Qué pasa si simplemente no respondemos en absoluto o no cooperamos con ellos?” y “¿No sería mejor si les dijéramos que no tenemos nada aquí?”

¿Mejor para quién? Sólo para un hombre.

Ese es el punto. Trump quiere destruir nuestros manglares sociales y legales y dejarnos en un ecosistema ético roto, porque él y personas como él prosperan mejor en un sistema roto. Sigue empujando nuestro sistema hasta su punto de ruptura, inundando la zona con mentiras para que la gente confíe sólo en él y la verdad sea sólo lo que él dice que es. En la naturaleza, como en la sociedad, cuando se pierden los manglares, se inundan con mucho barro.

La responsabilidad, especialmente entre aquellos que han prestado juramento en sus cargos (otro manglar vital), también ha experimentado una destrucción grave. Solía ser que, si tuvieras el increíble privilegio de servir como juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ni en tus sueños más locos nunca tendrías una bandera estadounidense colgada boca abajo (portada así por hooligans que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021). fuera de su casa, y mucho menos su esposa enviando correos electrónicos instando a altos funcionarios a anular las elecciones de 2020. Su sentido de responsabilidad de aparecer por encima de la política partidista para defender la integridad de los fallos del tribunal no se lo permitiría.

Ya no, como demostraron recientemente los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito. Y antes de eso, en 2016, Ruth Bader Ginsburg se pasó de la raya cuando denunció al candidato presidencial Trump como un “farsante”.

El discurso civilizado y la interacción con aquellos con quienes no se está de acuerdo, en lugar de pedir inmediatamente su despido, también solían ser un manglar.

En una columna que escribí en 2016 bajo el título “La era de la protesta”, Seidman observó que “la gente en todas partes parece estar moralmente excitada” y eso es “en general algo bueno” cuando se trata de enfrentar temas como el racismo o la actuación policial abusiva. Pero cuando la excitación moral se manifiesta como indignación moral –y demandas inmediatas de despidos– “puede resultar en un círculo vicioso de indignación moral que se enfrenta con igual indignación, en contraposición a un círculo virtuoso de diálogo y el arduo trabajo de forjar un entendimiento real”.

Muchas universidades hoy parecen estar presa de un marco ideológico progresista que divide al mundo en jerarquías de colonizadores y colonizados, oprimidos y opresores, racistas y antirracistas, y ahora prosionistas y antisionistas. Como resultado, aquellos que caen en el lado equivocado de esos binarios sienten la necesidad de permanecer en silencio o corren el riesgo de ser condenados al ostracismo. El primer impulso en muchos casos hoy en día es buscar la cancelación, no la conversación.

En noviembre de 2022, la Academia Heterodox, un grupo de defensa sin fines de lucro, encuestó a 1.564 estudiantes universitarios de tiempo completo de entre 18 y 24 años. El grupo encontró que casi 3 de cada 5 estudiantes (59%) dudan en hablar sobre temas controvertidos como religión, política o raza, orientación sexual y género por temor a reacciones negativas por parte de sus compañeros de clase.

La propia civilidad solía ser un manglar. Durante la pandemia de COVID-19, encontré consuelo viendo películas antiguas como “La herencia del viento”, que se estrenó en 1960, cuando la vi por primera vez a la edad de 7 años. Se basó libremente en el “juicio de los monos” de Scopes de 1925. Al volver a ver la película como periodista de casi 70 años, no pude evitar reírme de la escena de un tribunal cuando el abogado Henry Drummond, que defendía a un maestro de escuela local que enseñaba la ciencia de la evolución, se da cuenta de que hay un micrófono. en la sala del tribunal desde la estación WGN en Chicago. El caso Scopes fue la primera vez que una transmisión de radio cubrió en vivo un juicio.

“¡Radio!” Drummond truena ante el micrófono en vivo de WGN. “Dios, esto va a derribar muchos muros”.

“¡Se supone que no debes decir ‘Dios’ en la radio!” El locutor de WGN responde.

“¿Porque diablos no?” pregunta Drummond.

“Se supone que tampoco debes decir ‘diablos ’”, dice el locutor.

Se supone que tampoco debes decir “diablos”. Qué pensamiento tan pintoresco. Ese es un signo de exclamación cortés en las redes sociales de hoy.

Otro manglar vital es la observancia religiosa. Ha estado disminuyendo durante décadas: un informe de Gallup del 29 de marzo de 2021 señaló que “la membresía de los estadounidenses en lugares de culto continuó disminuyendo el año pasado, cayendo por debajo del 50% por primera vez en la tendencia de ocho décadas de Gallup”. Mal momento porque, como me comentó una vez Enrique Lores, director ejecutivo de HP Inc., “Hoy tenemos el poder de dividir el Mar Rojo”, pero con demasiada frecuencia “sin los Diez Mandamientos”.

El ex presidente Donald Trump hace un gesto al volver de un receso en la Corte Penal de Manhattan, el martes 28 de mayo de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Julia Nikhinson, Pool)

Los periódicos de propiedad local de pueblos pequeños solían ser un manglar que amortiguaba lo peor de nuestra política nacional. Es menos probable que un periódico local saludable llegue demasiado lejos hacia un extremo u otro, porque sus propietarios y editores viven en la comunidad y saben que para que su ecosistema local prospere, necesitan preservar y fomentar interdependencias saludables: mantener las escuelas decente, las calles limpias y para sostener a las empresas locales y a los creadores de empleo.

Pero un estudio reciente de la Escuela de Periodismo Medill de Northwestern encontró que en 2023, la pérdida de periódicos locales se aceleró a un promedio de 2,5 por semana, “dejando a más de 200 condados como ‘desiertos de noticias’ y significando que más de la mitad de todos los estadounidenses. Los condados ahora tienen acceso limitado a noticias e información locales confiables”.

Así que ahora las voces nacionales más partidistas de Fox News, o MSNBC -o cualquier número de personas influyentes polarizadoras como Tucker Carlson- van directamente desde sus estudios nacionales directamente a los pequeños pueblos de Estados Unidos, sin el impulso de un periódico o estación de radio local de mantener una comunidad donde las personas sienten cierto grado de conexión y respeto mutuo. Al igual que en la naturaleza, deja al ecosistema local con menos interdependencias saludables, lo que lo hace más vulnerable a especies invasoras y enfermedades o, en la sociedad, a ideas enfermas.

En una entrevista de 2021 con mi colega Ezra Klein, Barack Obama observó que cuando comenzó a postularse para la presidencia en 2007, “todavía me era posible ir a un pueblo pequeño, en un pueblo conservador desproporcionadamente blanco en la América rural, y obtener una audiencia justa porque la gente simplemente no había oído hablar de mí. … No tenían ninguna idea preconcebida sobre lo que yo creía. Podrían simplemente tomarme al pie de la letra”.

Pero luego Obama añadió: “Si yo fuera a esos mismos lugares ahora -o si cualquier demócrata cuya campaña va a esos lugares ahora- casi todas las noticias provienen de Fox News, estaciones de noticias Sinclair, programas de radio o alguna página de Facebook. Y tratar de penetrar eso es realmente difícil. No es que la gente de estas comunidades haya cambiado. Es que si eso es lo que te alimentan, día tras día, entonces llegarás a cada conversación con un cierto conjunto de predisposiciones que son realmente difíciles de superar”.

Desgraciadamente, hemos pasado de no se supone que se diga “infierno” en la radio a una nación que ahora está permanentemente expuesta a sistemas de manipulación política y psicológica con fines de lucro (y añadimos a Rusia y China, que hoy avivan los incendios como bueno), entonces la gente no sólo está dividida, sino dividida. Sí, mantener a los estadounidenses moralmente indignados es un gran negocio ahora en casa y la guerra por otros medios por parte de nuestros rivales geopolíticos.

Más que nunca, vivimos en la “tormenta interminable” que Seidman me describió en 2016, en la que las distinciones morales, el contexto y la perspectiva (todo lo que permite a las personas y a los políticos tomar buenos juicios) desaparecen.

Impresionados: eso es exactamente lo que les sucede a las plantas, los animales y las personas en un ecosistema que pierde sus manglares.

