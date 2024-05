Se acaba de doctorar a los 17 años, ahora irá al baile de graduación

Dorothy Jean Tillman II se convirtió en la más joven en obtener un doctorado en salud conductual. (Tillman Family/AP)

Dorothy Jean Tillman II de Chicago hizo historia como la persona más joven en obtener un doctorado en salud conductual integrada de la Universidad Estatal de Arizona.

Cuando Dorothy Jean Tillman II defendió su disertación con éxito en noviembre de 2023 para obtener su título de doctorado en la Universidad Estatal de Arizona, no podía esperar para compartir la noticia con su mejor amiga. “Fue un momento surrealista”, dijo Tillman, “porque, en primer lugar, era una locura que lo hubiera logrado”.

Tillman, con solo 17 años, se convirtió en la persona más joven en obtener un doctorado en salud conductual integrada por el Colegio de Soluciones de la Salud de la Universidad Estatal de Arizona, incluso antes de poder votar.

A principios de este mes, Tillman, que ahora tiene 18 años, participó en la ceremonia de graduación de la Universidad Estatal de Arizona y dio un discurso como la graduada destacada de 2024 en el acto de grado del Colegio de Soluciones de la Salud.

Lesley Manson, directora del programa de doctorado en salud conductual de la Universidad Estatal de Arizona y catedrática de doctorado de Tillman, dijo que ella demostró una extraordinaria perseverancia, trabajo duro y dedicación para su corta edad, afrontando todos los retos. “Ella puede servir como un ejemplo a seguir”, dijo Manson.

Tillman, a quien su familia y amigos llaman DJ, fue una niña precoz. Creció en Chicago y fue educada en casa desde muy pequeña, primero en un grupo a través de clases en línea y luego por su madre, Jimalita Tillman, una madre soltera con experiencia en teatro comunitario.

Tillman formó parte de un programa para niños superdotados antes de pasar a la educación en casa. Jimalita Tillman llevó a su hija por un camino rápido: a los 8 años, ya tomaba clases de preparatoria. Mientras la mayoría de los niños de 9 años aprendían matemáticas y lectura, Tillman empezó la universidad en línea.

En ese entonces, vivían con la madre de Jimalita Tillman, Dorothy Wright Tillman, una activista de los derechos civiles que trabajó junto al reverendo Martin Luther King Jr. y fue concejala de Chicago. Tillman se llama como su abuela (por eso lleva el “II”, al final de su nombre).

Durante sus primeros años en la universidad, el salón de Tillman a menudo era un Starbucks de Chicago, y sus días empezaban apenas abría, dijo. Su bebida preferida era un té verde de durazno helado con limonada. “A la hora en que los niños se iban al almuerzo, cerrábamos la computadora”, dijo Tillman, quien dijo que su disciplina y concentración son herencia de su abuela.

Debido a su edad, Tillman vivía en casa mientras cursaba sus estudios superiores, y la mayor parte de sus clases eran en línea, todo un reto para alguien que se describe como una persona muy sociable. “Amo conocer gente nueva, hablar con ellos, entenderlos y conocer cómo funciona su cerebro”, dijo. Con las actividades extracurriculares encontró otras maneras de mantenerse en contacto con sus amigos.

A los 10 años obtuvo el título de psicóloga en el College of Lake County de Illinois. A los 12 años se licenció en Humanidades en la Universidad Excelsior de Nueva York y a los 14 años recibió un máster en Ciencias en el Unity College de Maine. Eligió esas disciplinas porque son las que pueden ayudar a los científicos a “entender por qué la gente trata al medioambiente como lo hace”, le dijo a Time for Kids en una entrevista de julio de 2020.

Ellen Winner, profesora de psicología en la Universidad de Boston y autora de Gifted Children: Myths and Realities, dijo que los niños como Tillman tienen una intensidad motivante que ella califica como una “furia por dominar”.

“Una de las razones por las que se esfuerzan es que tienen una gran capacidad innata de algún tipo, por lo que el aprendizaje, en lo que sea que estén dotados, les resulta fácil y muy placentero”, dijo.

Las escuelas no suelen estar preparadas para estos niños superdotados, añadió, lo que puede hacer que los padres decidan educar a sus hijos en casa. La contrapartida, según ella y algunos expertos, es que se pierden el proceso de socializar y aprender con niños de su edad. “No hay una solución perfecta para los niños así”, dijo Winner.

Jimalita Tillman dijo que estaba segura de que su hija había terminado con la educación superior después de obtener su maestría. Tillman acababa de lanzar una organización para apoyar a los jóvenes negros de Chicago interesados en STEM y las artes llamada Dorothy Jeanius STEAM Leadership Institute. Era 2020, justo después del comienzo de la pandemia.

Se sorprendió cuando su hija le dijo que quería hacer el doctorado, e incluso trató de disuadirla. Pero Tillman quería ayudar a los jóvenes con su salud mental. Le dijo a su madre que confiara en ella. “Tuve que seguir su ejemplo”, dijo Jimalita Tillman, de 42 años.

Tillman fue aceptada en la concentración de gestión del Colegio de Soluciones de la Salud de la Universidad Estatal de Arizona, un programa de doctorado en línea. Su tesis sobre el desarrollo de programas para reducir el estigma de los estudiantes universitarios que buscan servicios de salud mental se basó en un estudio que realizó para unas prácticas presenciales en el Instituto de Tecnología de Illinois, en Chicago.

Tillman espera que su historia resuene en las chicas que hablan mucho, que son extrovertidas, “del tipo de chicas que están intentando descubrirse a sí mismas pero que son muy inteligentes”, dijo. “Quiero que vean a alguien que ha tomado esa energía, esa chispa y ese entusiasmo y los ha empaquetado de una forma con clase y belleza”, afirma.

Es posible que Tillman tenga su doctorado, pero también le entusiasman las cosas de la adolescencia, como asistir a un baile de graduación. El sábado, será la acompañante de su mejor amigo en su baile de graduación. Van en una camioneta Escalade equipada con estrellas en el techo, dijo, una característica que ella pidió y que su madre hizo realidad.

Tillman se ha concentrado en la escuela y en sus actividades profesionales, y tiene previsto organizar de nuevo el campamento de verano de su instituto. Dijo que después planea tomarse un tiempo y pasar un “divertido verano adolescente”, haciendo las cosas que le gustan, descubriendo nuevas aficiones y descubriéndose a sí misma en el proceso. “Quiero enfocarme en la persona que soy”, dijo.

