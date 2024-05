Estados Unidos todavía está teniendo una “vibecesión”

Un comprador camina por un pasillo en Walmart Neighborhood Market en Chicago, Estados Unidos. REUTERS/Jim Young/Archivo

Si Donald Trump gana las elecciones, la razón principal seguramente será que la mayoría de los votantes cree que la economía estadounidense está en mal estado. Y por mucho que uno pueda temer una segunda administración Trump, la derrota electoral de un político que se considera que preside una mala economía es, al menos en un sentido, la política habitual.

Sin embargo, según medidas normales, la economía estadounidense no está en mal estado. De hecho, le está yendo bastante bien, mejor que casi todos sus pares globales.

Hasta aquí, se podría decir, en cuanto a las estadísticas oficiales: si la gente siente que le está yendo mal, bueno, en lo que respecta a la economía, el cliente siempre tiene la razón.

Pero aquí está el truco: cuando se les pregunta, la mayoría de los estadounidenses no dicen que les está yendo mal. Por el contrario, encuesta tras encuesta revela que la mayoría de los votantes se sienten positivos acerca de su situación financiera personal, incluso cuando insisten en que la economía es terrible en general. Algunas encuestas también plantean una pregunta intermedia: ¿Cuál es el estado de su economía local? Y los encuestados suelen ser mucho más positivos acerca de la economía de su propio estado que de la del país en su conjunto.

Permítanme ser honesto: no quería volver a escribir sobre este tema. He estado tocando este tambor durante más de dos años y tú has aguantado conmigo. Pero sentí que, con la conciencia tranquila, necesitaba decir algo sobre dos nuevas encuestas que parecen hacer aún más cruda la paradoja de las malas percepciones económicas.

Antes de pasar a esas encuestas, permítanme decir que, en cierto modo, el debate sobre las causas del pesimismo económico ha avanzado sustancialmente con el tiempo. Cuando escribí por primera vez que había una desconexión entre las percepciones económicas y la realidad económica, creo que mucha gente descartó el argumento. Sin embargo, en el transcurso de 2023, a medida que la inflación caía rápidamente y la economía desafiaba las predicciones de recesión, parecía haber cada vez menos comentaristas económicos que insistían en que las cosas realmente estaban mal y más reconocían que algo extraño estaba sucediendo: una vibecesión.

Fuera de los comentaristas económicos, sin embargo, a menudo siento como si me estuviera dando cabezazos contra la pared. El diálogo tiende a ser más o menos así:

Yo: “La gente dice que la economía es terrible, pero que su situación financiera personal es buena. Eso es extraño.”

Crítico: “Estás diciendo que la gente debería sentirse bien porque las estadísticas oficiales son buenas, ignorando su experiencia vivida. Buena suerte con eso.”

Yo: “No, eso no es en absoluto lo que estoy diciendo. No importan las estadísticas oficiales. La cuestión es que si se pregunta a las personas sobre sí mismas (es decir, sobre su experiencia vivida), la respuesta es bastante positiva. Pero todavía dicen que la economía, en general, es mala”.

Crítico: “Entonces le estás diciendo a la gente que las estadísticas sofisticadas importan más que la experiencia vivida”.

Suspiro.

Acerca de esas encuestas recientes: el estándar de oro para evaluar las percepciones económicas es la encuesta anual de la Reserva Federal sobre el bienestar económico de los hogares estadounidenses. Se acaban de publicar los resultados de la última encuesta, realizada en octubre, y si bien hay mucha información en el informe (en particular, las familias con niños parecen haberse visto muy afectadas por el fin de la ayuda financiera de la era de la pandemia), la clave El hallazgo no ha cambiado mucho. La mayoría de los estadounidenses siguen diciendo que les va bien financieramente, pero creen que a la economía nacional le va mal, mientras que ellos son considerablemente más positivos acerca de su economía local.

¿No fue siempre así? No. Como señala el informe, “la brecha entre las percepciones de las personas sobre su propio bienestar financiero y su percepción de la economía nacional casi se ha duplicado desde 2019″.

Y estos resultados coinciden con lo que nos dicen los encuestadores. Por ejemplo, según la última encuesta de la Universidad Quinnipiac de Wisconsin, el 65% de los votantes registrados dicen que la economía nacional no es tan buena o es mala, mientras que el mismo porcentaje dice que su propia situación financiera es buena o excelente.

Luego está la nueva encuesta Harris Poll realizada para The Guardian. El titular es que el 56% de los estadounidenses cree que nuestra economía, que está creando cientos de miles de empleos cada mes, está en recesión. Pero “recesión” puede no significar lo mismo para la mayoría de la gente que para los economistas. Lo que es más difícil de racionalizar es que aproximadamente la mitad de los encuestados cree que el desempleo, que sigue cerca de su nivel más bajo en 50 años, está en su nivel más alto en 50 años o, aún más sorprendente, que los precios de las acciones, que han estado alcanzando récords y se reportan en todas partes, todo el tiempo, han estado cayendo.

Ahora probablemente estén esperando que les ofrezca una explicación de lo que está pasando y una estrategia para que los demócratas cambien la situación. Sin embargo, a estas alturas es sorprendentemente difícil precisar de dónde provienen las opiniones negativas sobre la economía. Y guardaré cualquier consejo político para una columna posterior.

Por ahora, digamos simplemente que, si bien las percepciones negativas sobre la economía son obviamente un problema importante para el presidente Joe Biden, es un tipo de problema peculiar. En realidad, la economía no está mal; de hecho, está en muy buena forma. Además, la mayoría de los estadounidenses (aunque, por supuesto, no todos) se sienten bastante bien con sus finanzas personales. Sin embargo, de alguna manera existe una sensación generalizada de que la economía va mal, y esa sensación –no la realidad económica, ni siquiera la experiencia personal– es lo que está perjudicando la campaña de Biden.

