La petición concisa de una celebridad de YouTube: ¡compra este videojuego!

Las valoraciones despreocupadas de la industria del videojuego han atraído a millones de fanáticos a las reseñas en YouTube realizadas por el creador de contenido apodado "Dunkey", cuyo humor autodespreciativo endulza sus críticas a videojuegos populares.‌"Kirby se parece mucho a mí", afirmó, mientras reseñaba la más reciente aventura de la criatura rechoncha rosa. "Es un tipo grande y gordo que se devora toda la comida".‌"Solo soy un árbitro en esto, así que no se pueden enojar", explicó en una reseña en la que consideraba que "Spider-Man 2" era un juego bastante regular, consciente de la intensa base de fanáticos del videojuego.‌"Este es un juego cruel creado por un hombre cruel", proclamó sobre la dificultad de "Elden Ring". "Y quien haya sido el encargado de equilibrar la escala de daño a los enemigos, no fue a trabajar".‌Ahora, Dunkey, cuyo nombre real es Jason Gastrow, espera convertir su experiencia de 14 años como crítico de entretenimiento en un negocio serio de distribución de juegos independientes, algo que pocos influentes han intentado.‌El jueves, su compañía, Bigmode, lanzó su primer videojuego, "Animal Well", en el que una misteriosa masa explora un complejo laberinto mientras encuentra animales que podrían ayudar o dificultar su travesía. Billy Basso pasó siete años creando el juego, que se basa en acertijos bien diseñados y secretos ocultos para motivar a los jugadores y que ha generado una atención adicional gracias a Dunkey.‌Unos días antes del lanzamiento del juego en PC, PlayStation 5 y Switch, Gastrow publicó un video en YouTube en el que alentó a los jugadores de "Counter-Strike" y "VRChat" a incluir "Animal Well" en su lista de deseos.‌"Tiene un gusto específico", afirmó Leah Gastrow, su esposa y socia comercial, quien respondió a preguntas en nombre de su esposo, describiéndolo como una persona tímida con la prensa. "Ya ha sucedido varias veces que elige un videojuego antes de que este haya alcanzado un éxito masivo".

(Gastrow fue de los primeros en dar una reseña muy positiva del videojuego "Celeste" de 2018, hoy por hoy considerado un clásico independiente).

Reseñar videojuegos en YouTube y Twitch es una subcultura próspera, con influentes que a menudo están patrocinados por compañías que les piden que promocionen sus títulos a cambio de dinero.‌"El problema surge cuando los influentes no necesariamente se adhieren a la ética periodística", dijo Ash Parrish, redactora de The Verge que cubre videojuegos. "Dunkey evita eso porque no tiene miedo de decir que algo es malo; de hecho, a la gente le gusta escucharlo decir eso".‌Jason Gastrow asegura que no acepta acuerdos de patrocinio para reseñar juegos. Su capacidad para criticar sin arrasarlo todo le ha valido casi 7,5 millones de suscriptores en su canal de YouTube, donde su logo es un burro con gafas de sol que fuma un enorme cigarro.‌También se ha convertido en una luminaria modesta en la industria del videojuego: alguien que fue elegido como la mejor celebridad de Wisconsin en una votación pública realizada por The Milwaukee Record, superando al entrenador de fútbol americano Curly Lambeau y al actor Gene Wilder.‌"Animal Well", parte del género Metroidvania, conocido por sus estructuras laberínticas, llamó la atención de los Gastrow en el evento de la industria Summer Game Fest en 2022, cuando la pareja estaba discutiendo planes para su compañía. Bigmode, que también distribuirá "Star of Providence", un videojuego de disparos retro de vista cenital, quiere elevar el perfil de los juegos independientes que reflejan los gustos de los fundadores pero no necesariamente las tendencias dominantes de los estudios más grandes.‌Para "Animal Well", Basso trabajó por su cuenta durante casi 80 horas cada semana para diseñar el motor del juego, las animaciones, la música y más, apoyándose en los ahorros que obtuvo en grandes estudios como NetherRealm, el desarrollador detrás de la saga "Mortal Kombat". Dijo que los comentarios de Bigmode habían mejorado la experiencia de juego.‌"Cada vez que actualizo el juego, lo juegan desde cero", contó Basso. "Los grandes momentos del juego realmente no cambian mucho. Lo que cambia tal vez sea el orden en que haces las cosas o las nuevas pistas visuales para que los jugadores sepan que ciertas cosas son posibles".‌Bigmode solo hizo una solicitud importante durante el ciclo de desarrollo, contó Leah Gastrow: poner más animales en el pozo.‌Basso estuvo de acuerdo y agregó docenas de animales con animaciones e interacciones únicas. Un canguro pisotea el suelo, un caballito de mar crea útiles plataformas con burbujas y un conejo parece guiar el camino del jugador.‌El mercadeo de "Animal Well" comenzó en serio cuando Jason Gastrow se presentó como el "hombre divertido Videogamedunkey" durante la exhibición de Nintendo para desarrolladores independientes del año pasado. Mientras Basso hablaba de su juego, uno "lleno de acertijos a los que querrás volver una y otra vez", Gastrow intencionalmente aparece frente a un estanque de patos graznantes detrás de él.‌Poco después surgió un próspero canal de Discord en el que los jugadores intentaban descifrar cualquier contenido subliminal detrás de cada fotograma de los videos promocionales. El misterio fue parte de la estrategia publicitaria de Dan Adelman, quien lidera el desarrollo comercial de "Animal Well".‌"Es un juego difícil de comercializar porque no se pueden comunicar sus secretos", explicó Adelman. "No se puede comunicar lo bien que se siente jugarlo".‌Los secretos más profundos están cifrados. En una entrevista con Game File, Basso explicó que un hacker necesitaría "computadoras cuánticas" para acceder a la información sin jugar "Animal Well" según lo previsto.‌"Está gestionado de forma muy artística de principio a fin", dijo Leah Gastrow. "E incluiremos todo lo que podamos en la producción para que este juego llegue a más personas".

Una misteriosa masa explora un complejo laberinto en "Animal Well". (Shared Memory vía The New York Times)