Estos son los 12 miembros del jurado de Manhattan que decidirán la suerte de Donald Trump

NUEVA YORK -- Doce residentes de Manhattan fueron seleccionados para fungir como miembros del jurado en el primer juicio penal contra un presidente estadounidense.

El juez ordenó que la identidad de estas personas se mantenga confidencial durante el juicio y que los periodistas se abstengan de compartir información que permita identificarlos.

Conforme a las declaraciones hechas ante el tribunal durante los tres días de selección del jurado, esto es lo que sabemos sobre sus miembros:

El Jurado 1, que será el presidente del jurado, trabaja en ventas y vive en West Harlem. Comentó que le gustan las actividades al aire libre, lee las noticias de The New York Times y ve Fox News y MSNBC. Dijo haber escuchado algo sobre los otros casos de lo penal contra el expresidente Donald Trump, pero no tener ninguna opinión sobre él.

El Jurado 2 trabaja en el área de finanzas y vive en Hell's Kitchen. Indicó que le gusta el excursionismo, la música, ir a conciertos y disfrutar la ciudad de Nueva York. Dijo que sigue en las redes sociales al antiguo abogado y solucionador de Trump, Michael Cohen, quien se espera sea un testigo clave. Pero también comentó que sigue a figuras como la exasesora de Trump, Kellyanne Conway. Compartió que cree que Trump hizo algunas cosas buenas por el país y añadió que en todo "hay una de cal y otra de arena".

El Jurado 3 trabaja en el ámbito legal y vive en Chelsea. Dijo que no sigue de cerca las noticias, pero cuando lo hace, lee los periódicos The New York Times y The Wall Street Journal y encuentra artículos en Google. Añadió que no está bien informado sobre los otros casos penales presentados contra Trump.

El Jurado 4 es ingeniero y vive en el Upper West Side. Cuando le preguntaron cómo estaba durante la selección del jurado, respondió: "Me estoy congelando". Cuando un abogado le preguntó si tenía alguna opinión muy arraigada sobre Trump, él respondió: "No, en realidad no".

La Jurado 5 trabaja en el campo de la educación y es de Harlem. Señaló que intenta evitar las conversaciones sobre temas políticos y no le interesan las noticias. Comentó que agradece la franqueza de Trump. "El presidente Trump dice lo que piensa", dijo. "Prefiero a una persona así a alguien que ocupe un cargo público y que tú no sepas ni qué hace tras bambalinas".

La Jurado 6 trabaja en tecnología y vive en Chelsea. Indicó que lee las noticias de The New York Times, Google, Facebook y TikTok. Afirmó que quizá tenga creencias distintas a las de Trump, pero "este es un país libre".

El Jurado 7 tiene un trabajo en el ámbito legal y vive en el Upper East Side. Declaró que está al tanto de los otros casos de Trump, pero no tiene una opinión sobre la personalidad de Trump. Comentó que tiene "opiniones políticas sobre la presidencia de Trump" y que concuerda con algunas de las políticas del gobierno de Trump y no concuerda con otras.

El Jurado 8 es del Upper East Side y desarrolló una carrera en finanzas. Dijo que lee The New York Times y The Wall Street Journal y ve CNBC y BBC. Disfruta la pesca con mosca, esquiar y hacer yoga. Durante la selección del jurado, indicó que no tiene ninguna opinión ni creencia que le impidan ser imparcial.

La Jurado 9 trabaja en un entorno educativo y es del Upper East Side. Acerca de Trump, dijo que "fue nuestro presidente. Todos saben quién es" y añadió que cuando estaba en el poder "todos hablaban sobre política".

El Jurado 10 es un empresario que vive en Murray Hill. Declaró que no sigue las noticias y añadió que, "si acaso leo algo, es The New York Times". Pero comentó que le gusta escuchar pódcasts sobre psicología conductual, de lo que dijo: "Es un pasatiempo". Dijo que no tiene ninguna opinión arraigada sobre Trump.

La Jurado 11 es gerente de producto y vive en Upper Manhattan. Declaró que no tiene opiniones firmes sobre Trump, pero mencionó: "No me gusta su imagen pública, cómo se comporta en público". Luego, añadió: "Tampoco me gustan algunos de mis compañeros de trabajo, pero no trato de sabotear su trabajo", lo que provocó risas en la tribuna del jurado.

La Jurado 12 trabaja en servicios de salud y vive en el Upper East Side. Indicó que le gusta escuchar música en vivo y el excursionismo, además de que escucha pódcasts religiosos.

La tribuna del jurado en la Corte Suprema del estado en Manhattan, el 12 de marzo de 2024. (Jefferson Siegel/The New York Times).