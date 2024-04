Puedes envidiar la fuerza de Lenny Kravitz, solo no trates de imitarlo

Video Recordings, Downloads and StreamingExerciseSocial MediaCelebritiesKravitz, Lenny

La publicación viral de la estrella del rock en redes sociales lo muestra haciendo una furiosa rutina de tres en uno con pesas. Los profesionales de los gimnasios tienen algo que decir al respecto.

No importa lo que diga Us Weekly: los famosos no son como nosotros.

Solo basta ver el video de entrenamiento que Lenny Kravitz publicó el martes para saberlo.

En primer lugar, el atuendo de Kravitz: una camiseta sin mangas color ciruela, pantalones de cuero, botas negras y sus característicos lentes de sol.

Luego, el ejercicio en sí, que se llevó a cabo en un banco declinado e involucró una barra con pesas a cada lado.

En la posición inicial, Kravitz está boca arriba, con la barra extendida hacia abajo de su cabeza. Luego, mientras la levanta con un movimiento furioso, parece hacer una combinación de un pullover y una abdominal. En la posición vertical, hace un press de hombros, llevando la barra por encima de la cabeza.

En el video, Kravitz, de 59 años, realiza siete repeticiones antes de entregar el peso a un entrenador que, con sus lentes de sol envolventes, tiene un parecido con Joe Manganiello, el corpulento compañero de Channing Tatum en Magic Mike.

El video apareció en las cuentas de redes sociales de la estrella de rock y se hizo viral, con 22,4 millones de visitas en la plataforma X. Su banda sonora es "Life Ain't Ever Been Better Than It Is Now", un conocido retro-soul muy pegajoso del álbum de 2011 de Kravitz, Black and White America.

"¡Gracias a Dios por el día de hoy!", escribió Kravitz. "Agradecido. Nunca he estado mejor. No hay atajos así que aprovecha tu día. Todo es posible. Con amor".

El video suscitó comentarios de apoyo de otros famosos, como el modelo Alton Mason, que dejó algunos emojis de fuego. Pero, ¿qué opinan los profesionales del fitness?

Alrededor de una decena de entrenadores profesionales --que fueron entrevistados para este artículo después de que los esfuerzos por contactar con los de Kravitz no surtieron éxito-- dijeron que no recomendarían la rutina a ningún cliente, independientemente de su nivel de forma física.

"Es un ejercicio ridículo", dijo Mike Yablon, un fisicoculturista y entrenador personal que, el miércoles por la tarde en un gimnasio Complete Body en el Bajo Manhattan, estaba observando a un cliente corpulento, mientras hacía sentadillas cargando muchos kilos.

Roxanne Edwards, una entrenadora que estaba realizando una elevación lateral cerca, dijo: "Está trabajando todo menos lo que se supone que debe hacer". Añadió que, en su opinión, las pesas del video quizá no eran tan pesadas como parecían.

David Barton, que dirige Gym U en Nueva York, también opinó sobre el entrenamiento de Kravitz: "¿Qué es lo que dicen? 'No intente esto en casa'".

Barton añadió que sentía una admiración a regañadientes por lo que vio en el video y por el nivel de forma física necesario para realizar el movimiento. "Odio admitirlo, pero mis músculos están solo para lucirlos", dijo.

Otros entrenadores citaron el video como un ejemplo polémico de las rutinas vistosas que algunos entrenadores --buscando diferenciarse del resto-- endilgan a los clientes.

Según los entrenadores, la persona que intenta este entrenamiento en particular, que reúne tres ejercicios en uno, acaba haciendo algo extremadamente duro que es menos eficaz que hacer cada movimiento por separado. Y, según Yablon, cualquiera que intente la rutina de Kravitz podría lesionarse.

"Como el manguito rotador", dijo.

Marcella Mello, otra entrenadora de Complete Body, tampoco vio con buenos ojos el video: "La celebridad con pantalones de cuero está haciendo algo creativo pero arriesgado, porque la mecánica al ir hacia atrás no es saludable para el hombro". Básicamente, es el entrenador siendo egocéntrico y Lenny Kravitz que es como es".

Lo cual podría ser el objetivo en sí, de acuerdo con Jamie Robinson, un entrenador que estaba cerca.

"Tiene que estar a la altura de su imagen pública", dijo.

Lenny Kravitz, con sus característicos lentes de sol en una recepción de los Globos de Oro, se hizo viral con una aparición en un entorno menos formal. (Sinna Nasseri/The New York Times)