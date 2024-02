Lo que los estadounidenses pueden aprender de la valentía de Navalny

Un cartel con una imagen del líder opositor ruso Alexei Navalny se ve mientras la gente asiste a una vigilia celebrada frente a la embajada rusa en Berlín después de su muerte, Alemania, 16 de febrero de 2024 (REUTERS/Liesa Johannssen)

La Rusia de Vladimir Putin acaba de volverse aún más sombría y desalmada con la muerte en una prisión del Ártico de Alexei Navalny, el disidente de 47 años que mostró una inmensa valentía y humor mientras intentaba llevar la democracia a su tierra natal.

Te puede interesar: Murió en prisión Alexei Navalny, el máximo opositor a Vladimir Putin en Rusia

La fuerza, la resiliencia y el coraje de Navalny contrastan con la irresponsabilidad de tantos estadounidenses al tratar con Putin. Desde Donald Trump hasta Tucker Carlson, un número notable de líderes estadounidenses y sus portavoces se inclinan ante el presidente ruso.

“¿Por qué Trump y sus aliados en el Congreso quieren apaciguar aún más a este tirano ruso?”, preguntó el senador Dick Durbin, demócrata de Illinois, tras conocerse la noticia de la muerte de Navalny.

Te puede interesar: La muerte, la cárcel o el exilio: los tres destinos reservados para los que se atreven a desafiar a Vladimir Putin

Espero que el ejemplo de Navalny fortalezca a los estadounidenses y a los europeos por igual, porque a pesar de todos nuestros recursos no hemos demostrado ni una pizca de la fuerza que él mostró.

La prueba más fundamental de nuestra fortaleza es simple: ¿Estados Unidos seguirá apoyando a Ucrania en su intento de luchar contra los invasores rusos? Espero que el sacrificio de Navalny nos ayude a encontrar la voluntad de hacer frente a Putin.

Te puede interesar: Condena mundial por la muerte de Alexei Navalny: “Fue brutalmente asesinado por el Kremlin”

Navalny fue el principal disidente y líder de la oposición de Rusia, pero también surgió como una especie de Mandela de nuestra época. A pesar de haber sido envenenado y castigado repetidamente con largos períodos de aislamiento en prisiones remotas, Navalny se mantuvo inquebrantable. Continuó burlándose de Putin y denunciando la invasión de Ucrania.

Vladimir Putin (Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

Su ingenio y su negativa a inclinarse ante la autoridad lo convirtieron en una pesadilla para el Kremlin. Enviado al gulag, intentó maliciosamente sindicalizar tanto a prisioneros como a guardias.

El jueves apareció por video en una audiencia judicial y pidió en broma parte del salario del juez. “Porque me estoy quedando sin dinero gracias a sus decisiones”, explicó Navalny, refiriéndose a las multas que le impusieron.

No es de extrañar que se reporte la muerte de Navalny. Muchos rusos valientes (periodistas, abogados, figuras políticas) han muerto después de desafiar a las autoridades. Es desconcertante cuántos estadounidenses han respondido en sentido contrario, actuando como caniches de Putin.

Tucker Carlson logró una entrevista de 127 minutos con Putin este mes sin siquiera hacer una sola pregunta sobre Navalny. Fue una entrevista tan suave que Putin manifestó exasperación por la deferencia y dijo que desearía que le hubieran hecho preguntas más agudas.

Carlson incluso se embarcó en lo que parecía una gira promocional por la Rusia de Putin, elogiando a Moscú. “Es mucho más bonita que cualquier ciudad de mi país”, dijo. “Es mucho más limpia, segura y bonita, estéticamente, su arquitectura, su comida, su servicio, que cualquier ciudad de Estados Unidos”.

¿Y el metro de Moscú? “No hay grafitis. No hay suciedad. No hay malos olores”, dijo Carlson. “No hay vagabundos, ni drogadictos, ni violadores, ni gente esperando para empujarte a las vías del tren y matarte. No, está perfectamente limpio y ordenado”.

¿Y hacer las compras? ¡Es una ganga! Carlson va de compras a Moscú, gasta menos dinero del esperado y dice que la experiencia lo radicalizó contra los líderes estadounidenses. No parece entender que los rusos gastan cuatro veces más de sus ingresos en alimentos que los estadounidenses, y que los precios son baratos porque Rusia es un país pobre con una moneda débil.

Por supuesto, es cierto que Moscú tiene un hermoso metro, y no tengo ninguna objeción a que los comentaristas lo señalen o se pregunten en voz alta por qué las ciudades estadounidenses no pueden tener un transporte público tan agradable. Pero es profundamente preocupante cuando los aduladores estadounidenses parecen deseosos de encubrir la brutalidad de Putin, ignorar en gran medida a sus víctimas y ganar puntos políticos en casa de maneras que pulen la dictadura rusa y disminuyen la democracia estadounidense.

Personas se manifiestan en Berlín contra Putin tras la muerte de Navalny (REUTERS/Liesa Johannssen)

(Después de la noticia de la muerte de Navalny, Carlson pareció hacer una pirueta. “Es horrible lo que le pasó a Navalny”, dijo a The Daily Mail. “Todo el asunto es bárbaro y horrible. Ninguna persona decente lo defendería”).

La hija de Navalny, Dasha, estudiante de Stanford, me dijo el año pasado que había tenido reservas cuando su padre decidió regresar a Rusia voluntariamente en 2021 después de que agentes rusos aparentemente lo envenenaran y casi lo mataran. Sabía los riesgos que enfrentaba, pero siguió adelante. “Mi preferencia personal habría sido que se quedara conmigo”, dijo. “Pero nunca cuestioné su decisión de regresar”.

“Siempre estoy súper preocupada por él, como hija”, añadió. “Tengo en el fondo de mi cabeza que tal vez él no debería estar haciendo esto. Pero es lo que le apasiona y es por el bien del país”.

El afecto de la derecha actual por Putin es un eco de la tradicional miopía que los ideólogos han tenido hacia los dictadores extranjeros, incluido el antiguo cariño de la izquierda por Mao. La versión actual, encabezada por el propio Trump, es peligrosa (véase la reciente sugerencia de Trump de que podría invitar a Rusia a atacar a los aliados de la OTAN que no pagaron lo suficiente por las armas) y también ignora la larga historia de brutalidad de Putin en el país y en el extranjero.

Putin solidificó su control del poder en 1999, tras varios misteriosos atentados con bombas en apartamentos que mataron a más de 300 personas. Putin culpó a los terroristas chechenos y comenzó una guerra en Chechenia que lo presentó como un patriota decidido y duro que defendía los intereses de su nación. Sin embargo, durante mucho tiempo ha habido sospechas de que los atentados fueron orquestados por las propias autoridades de seguridad rusas, para darle a Moscú una excusa para tomar medidas enérgicas. Todavía no lo sabemos con certeza, pero mi opinión y la de muchos otros es que, en conjunto, la evidencia sugiere que era más probable que las autoridades hubieran planeado los atentados que los terroristas chechenos.

En otras palabras, desde los albores de su gobierno, Putin ha sido asociado con la represión, el engaño y la brutalidad hacia su propio pueblo. Rusia también ha desestabilizado o atacado a sus vecinos, desde Georgia hasta Moldavia , Estonia y Ucrania, y según el FBI interfirió en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.

Esa es la Rusia a la que se opuso Navalny. Y esa es la Rusia que muchos estadounidenses han apuntalado oponiéndose a la ayuda a Ucrania.

Es natural ver la pérdida de la figura de la oposición más importante de Rusia como una señal del poder de mando de Putin, pero me pregunto si no es también una señal de su inseguridad.

Un disidente ruso, Vladimir Kara-Murza, escribió hace unos días en The Washington Post: “Incluso desde una prisión rusa, puedo ver la debilidad de Putin”. Y el propio Navalny dijo una vez: “Si deciden matarme, significa que somos increíblemente fuertes. Necesitamos utilizar este poder”.

Esas son palabras que tanto los rusos como los ucranianos deberían tomar en serio, pero también es un mensaje para los miembros del Congreso estadounidenses y los partidarios de derecha que se han convertido en compañeros de viaje de Moscú. Que el heroico sacrificio de Navalny los despierte.

© The New York Times 2024