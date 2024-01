Lo que acaba de ocurrir en Harvard es más grande que yo

Claudine Gay testifica ante el Comité de Educación en el Congreso (Europa Press)

La Dra. Gay fue presidenta de la Universidad de Harvard, donde es catedrática de Gobierno y de Estudios Africanos y Afroamericanos.

El martes tomé la desgarradora pero necesaria decisión de dimitir como presidenta de Harvard. Durante semanas, tanto yo como la institución a la que he dedicado mi vida profesional hemos sido objeto de ataques. Se han cuestionado mi carácter y mi inteligencia. Se ha cuestionado mi compromiso con la lucha contra el antisemitismo. Mi bandeja de entrada se ha inundado de improperios, incluidas amenazas de muerte. Me han insultado más veces de las que puedo contar.

Mi esperanza es que al dimitir niegue a los demagogos la oportunidad de utilizar mi presidencia como arma en su campaña para socavar los ideales que animan a Harvard desde su fundación: excelencia, apertura, independencia, verdad.

Al despedirme, debo hacer algunas advertencias. La campaña contra mí iba más allá de una universidad y un líder. No fue más que una escaramuza en una guerra más amplia para deshacer la fe pública en los pilares de la sociedad estadounidense. Las campañas de este tipo suelen comenzar con ataques a la educación y la experiencia, porque son las herramientas que mejor preparan a las comunidades para ver a través de la propaganda. Pero estas campañas no acaban ahí. Las instituciones de confianza de todo tipo -desde las agencias de salud pública hasta las organizaciones de noticias- seguirán siendo víctimas de intentos coordinados de socavar su legitimidad y arruinar la credibilidad de sus líderes. Para los oportunistas que impulsan el cinismo sobre nuestras instituciones, ninguna victoria o líder derrocado agota su celo.

Sí, he cometido errores. En mi respuesta inicial a las atrocidades del 7 de octubre, debería haber afirmado con más contundencia lo que todas las personas de buena conciencia saben: Hamas es una organización terrorista que pretende erradicar el Estado judío. Y en una comparecencia ante el Congreso el mes pasado, caí en una trampa bien tendida. Omití expresar claramente que los llamamientos al genocidio del pueblo judío son aborrecibles e inaceptables y que utilizaría todas las herramientas a mi disposición para proteger a los estudiantes de ese tipo de odio.

Más recientemente, los ataques se han centrado en mis estudios. Mis críticos han encontrado casos en mis escritos académicos en los que algunos materiales duplicaban el lenguaje de otros académicos, sin la debida atribución. Creo que todos los académicos merecen que se reconozca su trabajo. Cuando me enteré de estos errores, solicité rápidamente correcciones a las revistas en las que se publicaron los artículos señalados, de acuerdo con la forma en que he visto casos similares en Harvard.

Nunca he tergiversado los resultados de mis investigaciones ni me he atribuido el mérito de las investigaciones de otros. Además, los errores de citación no deben ocultar una verdad fundamental: estoy orgulloso de mi trabajo y de su impacto en el campo.

A pesar del obsesivo escrutinio de mis escritos, pocos han hecho comentarios sobre el fondo de mi trabajo, que se centra en la importancia de los cargos ocupados por minorías en la política estadounidense. Mi investigación aportó pruebas concretas de que cuando las comunidades históricamente marginadas consiguen una voz significativa en los pasillos del poder, se abre una puerta donde antes muchos sólo veían barreras. Y eso, a su vez, fortalece nuestra democracia.

A lo largo de este trabajo, formulé preguntas que no se habían formulado, utilicé métodos de investigación cuantitativa de vanguardia y establecí una nueva comprensión de la representación en la política estadounidense. Este trabajo se publicó en las principales revistas de ciencias políticas del país y dio lugar a importantes investigaciones de otros académicos.

Nunca imaginé que tuviera que defender una investigación de décadas de antigüedad y ampliamente respetada, pero las últimas semanas han echado por tierra la verdad. Los que habían hecho campaña sin descanso para destituirme desde el otoño a menudo traficaban con mentiras e insultos ad hominem, no con argumentos razonados. Reciclaban estereotipos raciales manidos sobre el talento y el temperamento de los negros. Impulsaron una falsa narrativa de indiferencia e incompetencia.

No se me escapa que soy el lienzo ideal para proyectar toda la ansiedad sobre los cambios generacionales y demográficos que se están produciendo en los campus estadounidenses: una mujer negra elegida para dirigir una institución de renombre. Alguien que ve la diversidad como una fuente de fuerza y dinamismo institucional. Alguien que ha defendido un plan de estudios moderno que abarca desde la frontera de la ciencia cuántica hasta la historia de los asiático-americanos, olvidada durante mucho tiempo. Alguien que cree que una hija de inmigrantes haitianos tiene algo que ofrecer a la universidad más antigua del país.

Sigo creyéndolo. Ahora que vuelvo a la enseñanza y a la investigación, seguiré defendiendo el acceso y las oportunidades, y aportaré a mi trabajo la virtud que mencioné en el discurso que pronuncié en mi investidura presidencial: el coraje. Porque es el coraje lo que me ha animado a lo largo de mi carrera y es el coraje lo que se necesita para hacer frente a quienes tratan de socavar lo que hace que las universidades sean únicas en la vida estadounidense.

Habiendo visto ahora lo rápido que la verdad puede convertirse en una víctima en medio de la controversia, insto a una precaución más amplia: En momentos de tensión, cada uno de nosotros debe ser más escéptico que nunca ante las voces más ruidosas y extremas de nuestra cultura, por muy bien organizadas o conectadas que estén. Con demasiada frecuencia persiguen objetivos egoístas que deberían ser objeto de más preguntas y menos credulidad.

Los campus universitarios de nuestro país deben seguir siendo lugares donde los estudiantes puedan aprender, compartir y crecer juntos, no espacios donde arraiguen las batallas por poderes y la grandilocuencia política. Las universidades deben seguir siendo lugares independientes donde el valor y la razón se unan para hacer avanzar la verdad, sin importar las fuerzas que se opongan a ellas.

