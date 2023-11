Comprendiendo la verdadera naturaleza de la guerra entre Hamas e Israel: tres conflictos al mismo tiempo

Soldados israelíes en un tanque Merkava cerca de la frontera entre Israel y Gaza (Reuters)

La razón por la que la guerra Hamas-Israel puede ser difícil de entender para el resto es que se están librando tres guerras al mismo tiempo: una guerra entre judíos israelíes y palestinos exacerbada por un grupo terrorista, una guerra dentro de las sociedades israelí y palestina sobre el futuro, y una guerra entre Irán y sus apoderados y Estados Unidos y sus aliados.

Te puede interesar: Justicia para los palestinos y seguridad para Israel

Pero antes de profundizar en esas guerras, he aquí lo más importante que hay que tener en cuenta sobre ellas: Hay una única fórmula que puede maximizar las posibilidades de que las fuerzas de la decencia puedan prevalecer en las tres. Es la fórmula que creo que el presidente Joe Biden está impulsando, aunque no pueda explicarla públicamente ahora, y todos deberíamos impulsarla con él. Deberíamos querer derrotar a Hamas, salvar al mayor número posible de civiles palestinos en la Franja de Gaza, expulsar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y a sus aliados extremistas, devolver a todos los rehenes, disuadir a Irán y revitalizar la Autoridad Palestina en Cisjordania en colaboración con los Estados árabes moderados.

Preste especial atención a este último punto: una Autoridad Palestina renovada es la piedra angular para que las fuerzas de la moderación, la coexistencia y la decencia triunfen en las tres guerras. Es la piedra angular para reactivar una solución de dos Estados. Es la piedra angular para crear una base estable para la normalización de las relaciones entre Israel, Arabia Saudí y el mundo árabe-musulmán en general. Y es la piedra angular para crear una alianza entre Israel, los árabes moderados, Estados Unidos y la OTAN que pueda debilitar a Irán y a sus apoderados Hamas, Hezbollah y los hutíes, todos los cuales no traman nada bueno.

Te puede interesar: Israel reveló un importante escondite de miembros de Hamas bajo el hospital Al Shifa de Gaza

Por desgracia, como informó el corresponsal militar de Haaretz, Amos Harel, el martes, Netanyahu “está encerrado por la extrema derecha y los colonos, que están librando una guerra sin cuartel contra la idea de cualquier participación de la Autoridad Palestina en Gaza principalmente por temor a que Estados Unidos y Arabia Saudí exploten tal movimiento para reiniciar el proceso político y presionar por una solución de dos Estados de una manera que requiera que Israel haga concesiones en Cisjordania.” Así que Netanyahu, “presionado por sus socios políticos, ha prohibido cualquier debate sobre esta opción”.

Si Netanyahu es un cautivo de su derecha política, Biden tiene que tener mucho cuidado de no convertirse en un cautivo de Bibi. Esa no es forma de ganar estas tres guerras a la vez.

Joe Biden y Benjamin Netanyahu (Reuters)

La primera y más obvia de las tres es la última ronda de la centenaria batalla entre dos pueblos indígenas -judíos y palestinos- por la misma tierra, pero ahora con un giro: esta vez el bando palestino no está liderado por la Autoridad Palestina, que desde Oslo se ha comprometido a alcanzar una solución de dos Estados basada en las fronteras que existían antes de la guerra de 1967. Está liderado por Hamas, una organización islamista militante dedicada a erradicar cualquier Estado judío.

Te puede interesar: Tregua en Gaza: Netanyahu celebró la liberación de los primeros rehenes por parte de Hamas y prometió traer a todos

El 7 de octubre, Hamas se embarcó en una guerra de aniquilación. Los únicos mapas que llevaba no eran de una solución de dos Estados, sino de cómo encontrar el mayor número de personas en los kibutzim israelíes y matar o secuestrar al mayor número posible.

Aunque no tengo ninguna duda de que acabar con el gobierno de Hamas en Gaza -algo por lo que todos los regímenes árabes suníes, excepto Qatar, abogan en silencio- es necesario para dar tanto a los palestinos de Gaza como a los israelíes la esperanza de un futuro mejor, todo el esfuerzo bélico israelí quedará deslegitimado y se hará insostenible a menos que Israel pueda hacerlo con un cuidado mucho mayor por los civiles palestinos. La invasión de Hamas y la precipitada contrainvasión israelí están desencadenando un desastre humanitario en Gaza que no hace sino subrayar lo mucho que Israel necesita un socio palestino legítimo que le ayude a gobernar Gaza en el día después.

La segunda guerra, muy relacionada con la primera, es la lucha dentro de las sociedades palestina e israelí sobre sus respectivas visiones a largo plazo.

Hamas sostiene que se trata de una guerra étnica/religiosa entre palestinos principalmente musulmanes y judíos, y su objetivo es un Estado islámico en todo el territorio palestino desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Para Hamas, el ganador se lo lleva todo.

En el lado israelí existe una imagen especular de las opiniones extremistas de Hamas. Los colonos supremacistas judíos representados en el Gabinete de Netanyahu no distinguen entre los palestinos que han abrazado Oslo y los que abrazan Hamas. Ven a todos los palestinos como descendientes modernos de los amalecitas. Como explicó la revista Mosaic, los amalecitas eran una tribu de asaltantes del desierto mencionados a menudo en la Biblia que habitaban el actual norte del Néguev, cerca de la Franja de Gaza, y vivían del saqueo.

Quizá no sorprenda, pues, que algunos colonos judíos no puedan dejar de hablar de reconstruir asentamientos en Gaza. Quieren un Gran Israel desde el río hasta el mar. Netanyahu abrazó a estos partidos de extrema derecha y su agenda para formar gobierno y ahora no puede desterrarlos sin perder el control del poder.

En cada comunidad, sin embargo, también hay quienes ven esta guerra como un capítulo de una lucha política entre dos Estados-nación, cada uno con una ciudadanía diversa que cree en teoría que la guerra no tiene por qué ser un ganador que se lo lleve todo. Imaginan una división de la tierra en un Estado palestino con musulmanes y cristianos -e incluso judíos- en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, que coexista pacíficamente junto a un Estado israelí con su propia mezcla de judíos, árabes y drusos.

Estos dos estados se encuentran ahora mismo a la defensiva en ambas comunidades en su lucha con los de un solo estado. Por lo tanto, a Estados Unidos y a todos los moderados les interesa recuperar la alternativa de los dos Estados. Para ello será necesaria una Autoridad Palestina revitalizada, limpia de corrupción y de incitaciones antisemitas en sus libros de texto, y que cuente con unas fuerzas de gobierno y de seguridad fiables. Aquí es donde Estados como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, junto con Estados Unidos, deberían implicarse inmediatamente.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas (Europa Press)

Cualquier solución de dos Estados en el futuro es imposible sin una Autoridad Palestina creíble y legítima en la que Israel confíe para gobernar una Gaza y una Cisjordania posteriores a Hamas. Pero eso no sólo requiere el consentimiento israelí, sino también que los palestinos se pongan las pilas. ¿Están preparados?

La victoria en la tercera guerra también es imposible sin eso. Esa tercera guerra es la que más miedo me da.

Es la guerra entre Irán y sus satélites -Hamas, Hezbollah, los hutíes y las milicias chiíes en Irak- contra Estados Unidos, Israel y los Estados árabes moderados de Egipto, Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

Esta guerra no es sólo por la hegemonía, el poder en bruto y las fuentes de energía, sino también por los valores. Israel, en el mejor de los casos, y Estados Unidos, en el mejor, representan la promoción de los conceptos humanistas occidentales de empoderamiento de la mujer, democracia multiétnica, pluralismo, tolerancia religiosa y Estado de derecho, que son una amenaza directa para la teocracia islámica misógina de Irán, que demuestra a diario su despiadada voluntad de encarcelar o incluso matar a las mujeres iraníes por no cubrirse suficientemente el pelo.

Y aunque los aliados árabes de Estados Unidos e Israel no son democracias -ni aspiran a serlo-, todos sus líderes se están alejando del viejo modelo de construir legitimidad a través de la resistencia -resistencia a Israel, a Estados Unidos, a Irán y a los chiíes apoyados por Irán- y están construyendo su legitimidad sobre la base de ofrecer resiliencia a toda su población (a través de la educación, la capacitación y la creciente conciencia medioambiental) para que puedan desarrollar todo su potencial.

Esa no es la agenda de Irán. La dimensión del poder en bruto es quién será el líder hegemónico, es decir, el perro grande, en la región: el Irán chií, vinculado a Rusia y que extiende su alcance a Irak, Siria, Líbano y Yemen, o Arabia Saudí, dominada por los árabes suníes, en una alianza tácita con Bahréin, los EAU, Jordania, Egipto e Israel, todos ellos respaldados por Estados Unidos. En esta tercera guerra, el objetivo de Irán es expulsar a Estados Unidos de Medio Oriente, destruir Israel e intimidar a los aliados árabes suníes de Estados Unidos y doblegarlos a su voluntad.

En esta guerra, Estados Unidos está proyectando su poder a través de nuestros dos grupos de portaaviones estacionados ahora en Medio Oriente. Mientras tanto, Irán nos contraataca con lo que yo llamo “portaaviones terrestres”: una red de apoderados en Líbano, Siria, Gaza, Cisjordania, Yemen e Irak que sirven de plataformas para lanzar ataques con cohetes contra las fuerzas estadounidenses e Israel tan letales como los de nuestros portaaviones.

Esta tercera guerra comenzó a escalar el 14 de septiembre de 2019, cuando Irán lanzó un audaz ataque no provocado con drones contra dos importantes instalaciones de procesamiento de petróleo de Saudi Aramco en Abqaiq y Khurais. La administración Trump no hizo nada. “Eso fue un ataque contra Arabia Saudí, y no fue un ataque contra nosotros”, dijo el presidente Donald Trump. El 17 de enero de 2022, la milicia de los hutíes de Yemen, alineada con Irán, atacó a los Emiratos Árabes Unidos con misiles y drones, provocando un incendio cerca del aeropuerto de Abu Dhabi y desencadenando explosiones en camiones de combustible que mataron a tres personas. De nuevo, no hubo respuesta estadounidense.

Así que no debería sorprendernos que el 7 de octubre Hamas se atreviera a lanzar su ataque asesino contra la frontera occidental de Israel; poco después el apoderado de Irán, Hezbollah, comenzara ataques diarios con misiles a lo largo de la frontera norte de Israel; y que los hutíes comenzaran a lanzar drones contra el extremo sur de Israel, al tiempo que se apoderaban de un barco en el Mar Rojo y atacaban otros dos.

Creo que el cerco que el régimen clerical iraní que odia a los judíos está poniendo sobre Israel desde el oeste, el norte y el sur es una amenaza existencial para Israel. Todo lo que Irán necesita hacer es que Hamas, Hezbollah y los hutíes lancen un cohete al día contra Israel y decenas de miles de israelíes se negarán a regresar a sus hogares a lo largo de esas zonas fronterizas que están bajo fuego. El país se reducirá, o peor.

Consideremos la investigación del economista israelí Dan Ben-David, que dirige la Institución Shoresh de Investigación Socioeconómica de la Universidad de Tel Aviv. En un país de 9 millones de habitantes donde el 21% de los alumnos israelíes de primer grado son judíos ultraortodoxos, la inmensa mayoría de los cuales crecen prácticamente sin educación laica, y otro 23% son árabes israelíes, que asisten a escuelas públicas crónicamente mal financiadas y mal dotadas de personal, Ben-David señaló que “menos de 400.000 individuos son responsables de mantener a Israel en el mundo desarrollado”.

Hablamos de los mejores investigadores, científicos, técnicos, especialistas cibernéticos e innovadores israelíes que impulsan la economía y las industrias de defensa del país. Hoy en día, la mayoría de ellos están muy motivados y apoyan al gobierno israelí. Pero si Israel no puede mantener fronteras o rutas de navegación estables, algunos de estos 400.000 emigrarán.

“Si una masa crítica de ellos decide marcharse, las consecuencias para Israel serán catastróficas”, dijo Ben-David. Después de todo, “en 2017, el 92% de toda la recaudación del impuesto sobre la renta provino de solo el 20% de los adultos”, siendo esos 400.000 los responsables de crear los motores de riqueza que generaron ese 92%.

Si Irán se sale con la suya, su apetito por exprimir a cualquier rival con sus portaaviones terrestres no hará más que crecer. Israel puede presentar una fuerte batalla y es capaz de golpear en lo más profundo de Irán. Pero en última instancia, para romper el dominio cada vez más férreo de Irán, Israel necesita aliados de Estados Unidos y la OTAN y de los Estados árabes moderados. Y Estados Unidos, la OTAN y los Estados árabes moderados necesitan a Israel.

Pero esa alianza no se producirá si Netanyahu continúa con su política de socavar la Autoridad Palestina en Cisjordania, llevando esencialmente a Israel y a sus 7 millones de judíos al control indefinido de 5 millones de palestinos en Gaza y Cisjordania. Las fuerzas pro-estadounidenses de la región y el propio Biden no pueden ser ni serán partícipes de ello.

Así que termino donde empecé, sólo que ahora espero que tres cosas queden totalmente claras.

1. La piedra angular para ganar las tres guerras es una Autoridad Palestina moderada, eficaz y legítima que pueda sustituir a Hamas en Gaza, ser un socio activo y creíble para una solución de dos Estados con Israel y permitir así que Arabia Saudí y otros Estados árabes musulmanes justifiquen la normalización de relaciones con el Estado judío y el aislamiento de Irán y sus apoderados.

2. Los anti-clave son Hamas y la coalición de extrema derecha de Netanyahu que se niega a hacer nada para reconstruir, y mucho menos ampliar, el papel de la Autoridad Palestina.

3. Israel y su patrocinador estadounidense no pueden crear una alianza regional sostenible posterior a Hamas ni estabilizar Gaza de forma permanente mientras Netanyahu siga siendo el primer ministro de Israel.

© The New York Times 2023