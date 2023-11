Bidenomics y los muchachos del bar

Clientes en un supermercado de Nueva York (Reuters)

Diez financieros beben en un bar. Nueve de ellos son Masters of the Universe, negociantes que ganan muchos millones de dólares al año. El décimo es lo que Gordon Gekko, en la película “Wall Street”, llamaba un “tieso trabajador de Wall Street de 400.000 dólares al año”.

Entonces el trabajador se marcha durante un tiempo, quizá para responder a una llamada de la naturaleza. Cuando se va, la media de ingresos de los que siguen en el bar se dispara, porque ya no arrastra esa media hacia abajo; cuando vuelve, la media vuelve a bajar. Pero estas fluctuaciones en la media no reflejan cambios en los ingresos de nadie.

¿Por qué les cuento esta historia? Porque es la mayor parte de la historia de los salarios en la economía estadounidense desde que estalló el COVID-19. En 2020, el salario medio de los trabajadores que aún tenían un empleo se disparó, porque los que fueron despedidos eran desproporcionadamente trabajadores de servicios con salarios bajos. Luego, cuando la gente reanudó las compras en persona, empezó a ir a restaurantes, etc., el crecimiento de los salarios medios se frenó porque esos trabajadores con salarios bajos estaban siendo recontratados. Hay que analizar estos “efectos de composición” para averiguar qué estaba ocurriendo realmente con los salarios.

Hasta hace poco, pensaba que todo el mundo -bueno, todo el mundo que seguía los temas económicos- sabía esto. (Asumir que la gente sabe más de las cifras de lo que realmente sabe es un gaje del oficio de los empollones que se convierten en expertos).

Pero últimamente he visto que incluso las principales organizaciones de noticias publican gráficos acompañados de comentarios en el sentido de que los salarios reales en general aumentaron con Donald Trump, pero en general han caído con Joe Biden, lo que a su vez se supone que explica por qué los estadounidenses se sienten tan negativos sobre la economía.

Pero eso no es lo que los gráficos nos dicen en realidad. En su mayoría reflejan que los trabajadores abandonan temporalmente el bar para luego volver.

El aumento salarial espurio de 2020 ha desaparecido, al igual que el estancamiento salarial de principios de 2021. Sigue siendo cierto que los salarios fueron por detrás de la inflación en 2021 y 2022, pero han ido muy por delante de la inflación este año.

Sin embargo, incluso esta visión de los resultados económicos pasa por alto algunas de las distorsiones temporales causadas por la pandemia. Los precios de muchos productos básicos fueron muy bajos en 2020 -¡el precio del petróleo fue brevemente negativo! - no porque la política fuera buena, sino porque la economía mundial estaba de capa caída, deprimiendo la demanda. Estos precios subieron cuando la economía se recuperó, y también hubo grandes pero temporales interrupciones en las cadenas de suministro - ¿recuerdas todos esos barcos esperando algún lugar para descargar sus cargas?

Ah, y la invasión rusa de Ucrania llevó la guerra a una de las principales zonas productoras de alimentos del mundo.

Al final, es básicamente una tontería intentar comparar los resultados económicos antes y después de que la Casa Blanca cambiara de manos; ocurrieron demasiadas cosas locas. Lo que sí podemos decir, con bastante certeza, es que aunque los precios han subido mucho desde que empezó la pandemia, los salarios de la mayoría de los trabajadores han aumentado bastante más que el índice de precios al consumo.

(Reuters)

Bien, en este punto uno se topa con un zumbido de críticas. Los corresponsales me aseguran regularmente que las medidas de inflación de los economistas no tienen sentido, porque excluyen los alimentos y la energía. No es cierto; los economistas suelen utilizar medidas de inflación “subyacente” con fines analíticos, pero el índice de precios al consumo -que es al que me refiero aquí- lo incluye todo.

O me dicen que la gente de verdad sabe que la inflación sigue al alza, digan lo que digan las cifras del Gobierno. En realidad, la American Farm Bureau Association, un grupo privado, nos dice que la cena de Acción de Gracias costó este año un 4,5% menos que el año pasado. Gasbuddy.com, otro grupo privado, nos dice que los precios de la gasolina han bajado más de un 30% desde su máximo del año pasado. Ni los pavos ni los precios de la gasolina son buenos indicadores de la inflación subyacente, pero ambos demuestran que la versión de que la inflación sigue desbocada no es cierta.

Lo sentimos, amigos, pero la “desinflación inmaculada” -una rápida caída de la inflación sin una recesión o un gran aumento del desempleo- está ocurriendo realmente. El repunte de la inflación en 2021-22 definitivamente sacudió a los estadounidenses después de décadas de relativa estabilidad de precios, y no estoy aquí para sermonear a la gente sobre sus sentimientos. Pero supongo que sí estoy aquí para dar lecciones a los periodistas sobre el uso de las estadísticas. Presentar cifras engañosas que parecen justificar la opinión pública es en realidad un acto de falta de respeto: Los votantes tienen derecho a expresar sus sentimientos, pero los periodistas tienen el deber de presentar los hechos de la mejor manera posible.

Y aunque la visión negativa de la economía por parte del público es un gran enigma, reconocerlo no es razón para ignorar la evidencia de que la economía estadounidense va muy bien en la actualidad, mucho mejor incluso de lo que los optimistas esperaban hace un año.

© The New York Times 2023