La impostura del “alto el fuego inmediato”

Israel y Hamas llegaron a un acuerdo de alto el fuego por cuatro días a cambio de la liberación de 50 rehenes (DPA)

De todo lo que se ha dicho y escrito sobre la guerra entre Israel y Hamas, nada ha atravesado la niebla mental de forma tan brillante como un comentario de Hillary Clinton este mes en “The View”.

“Recuerden”, dijo la ex secretaria de Estado, “que había un alto el fuego el 6 de octubre que Hamas rompió con su bárbaro asalto a civiles pacíficos y sus secuestros, asesinatos, decapitaciones, su terrible e inhumano salvajismo”.

Esas tres palabras - “que Hamas rompió”- no son triviales. Desmienten el espejismo, o la impostura, del “alto el fuego ya” que se ha convertido en un grito de guerra en las manifestaciones propalestinas. Son la esencia de la guerra y la clave para ponerle fin. Y son la brillante línea divisoria entre quienes permitirían a Hamas salirse con la suya y quienes se negarían.

¿Por qué debería importar que fuera Hamas quien rompiera el alto el fuego cuando los civiles palestinos están siendo asesinados en gran número por las bombas y las balas israelíes? Los que dicen que no debería importar argumentan que las cuestiones de culpabilidad pasan a ser secundarias, si no irrelevantes, cuando están en juego las vidas de niños. Si Israel puede salvar a esos niños deteniendo su campaña, entonces tiene la obligación moral de hacerlo.

Pero un momento: ¿no tiene Hamas también el poder? Hamas tiene un largo historial de lanzamiento de cohetes desde las proximidades de escuelas. Ha tratado de impedir que los ciudadanos de Gaza obedezcan las órdenes de evacuación, exponiéndolos deliberadamente a un mayor riesgo. Se esconde en una vasta red de túneles mientras los civiles deben valerse por sí mismos en la superficie.

El gobierno israelí y Hamas acordaron el miércoles por la mañana un alto el fuego de cuatro días en el que Hamas liberaría a 50 de los rehenes. Pero Hamas lo hizo sólo porque está sometida a una intensa presión militar. Podría conseguir un alto el fuego real y duradero para la población de Gaza -y probablemente la salida segura del territorio para muchos de sus miembros- a cambio de liberar a todos los rehenes, entregar sus armas y renunciar a su gobierno en favor de alguna otra potencia árabe.

Que Hamas no haya hecho ninguna de estas cosas no es sorprendente: es un culto terrorista a la muerte. Lo que resulta chocante es que los partidarios del alto el fuego inmediato no parezcan tener mucho interés en plantear a Hamas exigencias equivalentes a las que plantean a Israel.

Quieren que Israel deje de disparar. Pero ¿se les oye a menudo insistir en que Hamas devuelva el favor? Quieren que Israel proporcione a Gaza ayuda humanitaria en forma de electricidad, combustible y otros bienes. Pero no he visto a esos manifestantes en la calle exigiendo que Hamas proporcione a Israel ayuda humanitaria en forma de liberación inmediata de todos los rehenes. Afirman querer una “Palestina libre” para todo su pueblo. Pero nunca les oigo criticar la dictadura de Hamas, ni su desprecio por los derechos civiles y humanos de su propio pueblo, ni las fanfarronadas declaradamente antisemitas de sus miembros de masacrar judíos.

En esta asimetría hay un elogio encubierto e involuntario a Israel: la suposición de que, como democracia occidental, el Estado judío es susceptible de persuasión moral, de vergüenza pública o, al menos, de presión diplomática de una forma en que Hamas y sus patrocinadores en Irán no lo son.

Sin embargo, ese cumplido rara vez va acompañado siquiera de un gesto de respeto por el dolor de Israel, o por la legitimidad de su queja contra Hamas, o por su necesidad de mantener a salvo a sus ciudadanos, o incluso por su derecho a existir como Estado soberano. Incluso cuando se reconoce brevemente el derecho teórico de Israel a la autodefensa, todo ejercicio del mismo se considera inmediatamente un crimen de guerra, sean cuales sean las pruebas.

Para los israelíes, lo que significa “alto el fuego ya” es “rendirse ya”. No es de extrañar que se nieguen a atender el llamamiento.

¿Qué pasa con los palestinos -mujeres, niños y hombres no combatientes- a quienes supuestamente van dirigidos los llamamientos al alto el fuego? ¿Se beneficiarían? A corto plazo, por supuesto: se salvarían vidas palestinas si Israel no disparara.

Pero un alto el fuego no salvaría sólo a los civiles. Salvaría, y envalentonaría, a la principal fuerza de combate de Hamas. También envalentonaría a aliados terroristas como Hezbollah. Esto es prácticamente una garantía de futuros ataques con víctimas mortales contra Israel, de represalias israelíes cada vez mayores y de mayor miseria para la población de Gaza. Ningún gobierno israelí de ningún signo político va a permitir la reconstrucción del territorio mientras Hamas siga al mando.

Esto da un segundo significado al “alto el fuego ya”: o bien una exigencia de capitulación total de Israel, o bien una receta para un ciclo perpetuo de violencia entre un grupo terrorista que ha jurado la destrucción de Israel y un Estado judío que se niega a ser destruido. Independientemente de lo que se piense de Israel, no se puede esperar que un país firme su propia sentencia de muerte consintiendo a quienes, si tuvieran la oportunidad, lo aniquilarían.

Hay buenas intenciones, aunque también ignorancia y miopía, entre muchos de los que exigen un alto el fuego. Pero también existe el cinismo sin fondo de otros que aceptan, e incluso celebran, que Hamas utilice a los gazatíes vivos como escudos humanos y a los muertos como victorias propagandísticas. La tragedia de estas protestas, como la de tantos movimientos “antibélicos” del pasado, es que los ingenuos y sinceros vuelven a ser manipulados como herramientas de los astutos y crueles.

*Este artículo se publicó originalmente en The New York Times.-

En lugar de alto el fuego ya, necesitamos la derrota de Hamas ya. Sólo sobre esa base tiene alguna posibilidad de seguir una paz duradera para israelíes y palestinos por igual.