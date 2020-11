Cinco claves del explosivo informe del Vaticano sobre el ex cardenal McCarrick

Theodore E. McCarrick. (AP)

El martes, el Vaticano publicó un amplio informe sobre cómo Theodore E. McCarrick, un excardenal y arzobispo de Washington caído en desgracia, llegó a lo más alto de la jerarquía de la iglesia católica, a pesar de que sus líderes recibieron informes de que había abusado sexualmente de menores y adultos seminaristas durante décadas.

Estas son cinco claves del informe:

El papa Juan Pablo II tenía conocimiento de las acusaciones sexuales contra McCarrick

El papa Juan Pablo II tomó personalmente la decisión de ascender a McCarrick incluso después de que un cardenal de Estados Unidos advirtiera que había sido acusado de mala conducta sexual.

En 1999, cuando McCarrick estaba siendo considerado para asumir el control de la Arquidiócesis de Nueva York, el cardenal John O’Connor de Nueva York escribió una carta de seis páginas al nuncio apostólico del Vaticano en Estados Unidos. Expresó su preocupación por el hecho de que McCarrick había pedido a jóvenes adultos que durmieran en su cama con él y que algunos sacerdotes habían experimentado un trauma psicológico por el comportamiento inapropiado de McCarrick.

“Lamento tener que recomendar muy fuertemente que no se realice tal promoción, particularmente si es a una Sede Cardenalicia”, dijo el cardenal O’Connor. “Sin embargo, someto mis comentarios a una autoridad superior y muy particularmente a nuestro Santo Padre”.

Los líderes del Vaticano compartieron la evaluación con el papa Juan Pablo II. Pero el Papa desestimó las acusaciones después de que McCarrick le escribió una carta negándolas directamente, y de todas maneras ascendió a McCarrick a la Arquidiócesis de Washington, una de las posiciones más prominentes en el país. “La relación directa de McCarrick con Juan Pablo II probablemente también tuvo un impacto en la toma de decisiones del Papa”, dice el informe.

El Papa Juan Pablo II. EFE/aa/Archivo

El Vaticano culpa a tres obispos estadounidenses por proporcionar información engañosa

El papa Juan Pablo II inicialmente solicitó una investigación sobre las acusaciones, pero el Vaticano ahora sugiere que fue engañado por tres obispos de Nueva Jersey, quienes proporcionaron “información inexacta e incompleta” a la Santa Sede, según el informe.

“Esta información inexacta parece haber impactado las conclusiones de los asesores de Juan Pablo II y, consecuentemente, del mismo Juan Pablo II”, dice el informe, trasladando parte de la culpa.

Las acusaciones fueron desestimadas como un “rumor”, según el informe, y “se creyó en la negación de McCarrick”. También se pidió a los obispos que mantuvieran esa investigación en secreto.

El informe también describe un inquietante relato de un sacerdote de Nueva Jersey, monseñor Dominic Bottino, quien dijo que había sido testigo de que dos de los obispos de Nueva Jersey vieron a McCarrick tocar la entrepierna de un hombre en 1990, y ninguno de ellos informó al Papa de ese incidente.

Benedicto XVI . (Foto: Reuters)

El papa Benedicto XVI destituyó a McCarrick como arzobispo de Washington, pero se negó a investigarlo

Poco después de que Benedicto XVI se convirtió en Papa en 2005, rápidamente amplió el mandato de McCarrick como arzobispo de Washington.

Pero a finales de año cambió de rumbo, basándose en “nuevos detalles” sobre las acusaciones contra McCarrick, y “buscó urgentemente” reemplazar a McCarrick en el cargo. Para la Pascua de 2006, McCarrick estaba fuera.

El arzobispo Carlo Maria Viganò, funcionario de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, escribió dos cartas en 2006 y 2008 instando a que la iglesia investigara los rumores sobre McCarrick. Sin embargo, en lugar de investigar formalmente las denuncias, Benedicto XVI autorizó a un funcionario del Vaticano a “apelar a la conciencia de McCarrick” y pedirle que “mantenga un perfil bajo y minimice los viajes”. Pero esta petición no fue una orden formal, y McCarrick continuó viajando libremente por el mundo en nombre de las causas e instituciones católicas.

El arzobispo Viganò se convirtió en embajador del Vaticano ante Estados Unidos en 2011, y se le pidió que realizara una investigación para determinar si las acusaciones sobre McCarrick eran creíbles. El informe dice que “Viganò no tomó estas medidas”.

Theodore McCarri y el papa Francisco. (AP)

El papa Francisco no hizo nada hasta 2017 porque creía que Juan Pablo II ya había revisado las acusaciones

El papa Francisco estaba al tanto de los rumores de malas acciones, pero hasta 2017, según el informe, nadie le proporcionó ninguna documentación de las acusaciones. El papa Francisco creía que todo ya había sido revisado por el papa Juan Pablo II. También sabía que durante el mando de su predecesor, Benedicto, McCarrick había permanecido activo, por lo que no veía la necesidad de alterar el enfoque de la iglesia.

En junio de 2017, la Arquidiócesis de Nueva York se enteró de una acusación de abuso sexual por parte de McCarrick a un menor de edad décadas antes. Poco después, el papa Francisco solicitó la renuncia de McCarrick al Colegio Cardenalicio.

Es extremadamente inusual que el Vaticano investigue a sus más altos líderes de esta manera

El papa Francisco prometió primero un “estudio profundo” del manejo del Vaticano del caso McCarrick en 2018. El resultado largamente esperado es una investigación pública altamente inusual de abusos y encubrimientos que abarcan décadas y llegan a los más altos niveles de las propias filas del Vaticano.

El informe tendrá amplias implicaciones para una iglesia global que ha sido hostigada durante décadas por su mal manejo de los abusos sexuales por parte del clero.

Juan Pablo II no es solo un papa, también es un santo. En la misa por su rápida canonización en 2014, el papa Francisco lo alabó como “el Papa de la familia”.

La iglesia ahora tiene que contar con el hecho de que uno de sus más queridos pontífices está implicado en uno de sus escándalos más notorios.

