Hace dos años, cuando Vivek H. Murthy, el exdirector general de Sanidad de Estados Unidos, comenzó las investigaciones para su libro “Together: The Healing Power of Human Connection in a Sometimes Lonely World” (juntos: el poder curativo de la conexión humana en un mundo a veces solitario), jamás imaginó cuán relevante sería el tema ahora que está a punto de ser publicado.