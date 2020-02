“Nuestra pregunta es: ¿Acaso este es el punto de quiebre del Mekong?”, dijo Brian Eyler, director del programa del sureste de Asia del Centro Stimson y autor de “Last Days of the Mighty Mekong”. “El ecosistema del Mekong es adaptable y resistente, pero lo preocupante es que la fuente masiva de recursos del río no pueda mantenerse frente a la construcción de todas esas represas y el clima extremo”.