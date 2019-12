Leí la columna con cuidado y compasión, entre otras razones porque Canadá es un verdadero modelo de conciencia global y pensamiento progresista. Y no fue difícil compadecerme por este hombre homosexual de origen birracial que vivía atormentado por su torpe crueldad. Sin embargo, una parte menos benevolente de mí no pudo evitar preguntarse si el sujeto no había cometido pecados más indignantes en los últimos once años, o incluso once días (yo lo he hecho). Y si no sentía que las costumbres y suposiciones culturales siempre están cambiando, haciendo que lo que era excepcional en algún momento sea aberrante en el siguiente. ¿Acaso no todos somos al menos un poco más maduros y perceptivos ahora de lo que éramos hace una década, en parte porque hemos aprendido de nuestros errores? No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a preguntarme si Larocque, escritor de la serie de televisión “Slasher”, no estaba solo cambiando el etnocentrismo, nocivo e inaceptable, por el cronocentrismo, un término que se acuñó en 1974 para sugerir, entre otras cosas, el prejuicio en contra de otras épocas, en lugar de otras razas.