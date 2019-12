KRISTOF También me pregunto esto: al aceptar los milagros, ¿no rechazamos nuestra propia racionalidad? En mis viajes, me he encontrado con todo tipo de sanadores de fe que afirman hacer caminar a los cojos o devolverles la vista a los ciegos. No les creo, y sería aún menos probable que creyera recuentos que fueron escritos seis décadas después de lo ocurrido por alguien que jamás había conocido al sanador (como la narrativa del Evangelio de Juan). ¿Por qué nos mostramos escépticos con los recuentos de testigos de ovnis, pero no con las narrativas de los Evangelios escritas décadas después por personas que ni siquiera fueron testigos?