Chile no puede tolerar la tentación de la violencia, no después de una dictadura represiva y sangrienta. El país, hasta hace unos días, era un ejemplo de excepcionalidad latinoamericana de bienestar e institucionalidad. Y debe seguir siéndolo. El Estado chileno debe seguir comprometido con los mecanismos democráticos: negociar con las fuerzas políticas opositoras, poner oído a la nueva cultura de los jóvenes, avanzar reformas sociales, defender libertades civiles y asegurar el crecimiento económico. No es fácil hacer todo eso a la vez; pero de otra forma la herida seguirá abierta.