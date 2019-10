Aunque el PSOE lidera las encuestas, la atención renovada en la situación de Cataluña podría influir en los votantes, en particular si las protestas se intensifican. Torra solicitó amnistía general para los líderes condenados y Sánchez podría usar sus facultades ejecutivas para conceder indultos individuales. No obstante, los principales partidos de oposición quieren que Sánchez prometa que no será tan indulgente.