"Lo único más fresco es lo que está nadando en el océano" es el principio operativo de Stiltsville Fish Bar de Miami Beach, con su disposición de bar playero en palapa y menú con productos locales. Si no te das cuenta de esa combinación al ver sus bañeras llenas de hielo, sobre el que colocan la pesca del día, puedes preguntarles a los meseros el nombre del bote que trajo ese pescado en particular, lo cual no es una hazaña tan espectacular como suena, puesto que muchas de esas embarcaciones atracan al otro lado de la calle en el puerto de Sunset Harbour. Considéralo una oportunidad para probar una suave dormilona sellada sobre una plancha de hierro fundido (34 dólares), o el pámpano amarillo endémico de Florida, naturalmente dulce (37 dólares). Guarda espacio para la tarta de limón (12 dólares), una manera refrescante de terminar la cena mientras el muro frontal plegable se levanta para dejar entrar la brisa vespertina y disfrutar el atardecer.