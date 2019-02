Si tienes juegos de cubiertos de bambú y un plato que no esté hecho de plástico, un popote o sorbete y una botella de agua de acero o vidrio, evitarás recurrir a muchos de los plásticos que son de un solo uso cuando no estás en casa. "Los restaurantes y tiendas en todo el mundo se están acostumbrando cada vez más a que la gente lleve sus propios contenedores", afirmó Jay Sinha, uno de los fundadores de Life Without Plastic, una tienda en línea.