Rompiendo los estereotipos: la autora que derriba el mito más instalado sobre las mujeres francesas

"Francia tiene un pasado colonial pesado y, por lo tanto, una población muy diversa que desciende de la inmigración. Un gran segmento de mujeres francesas viene del norte de África, del África subsahariana, en otras palabras, no son blancos ni aristocráticos. Como era de esperar, no son más delgados que en otros países europeos", dice la autora Alice Pfeiffer

Hubo una leyenda que fue comprada hace unas dos décadas que, con una mixtura entre sueño y deseo, instaló una noción de la feminidad francesa aspiracional. Nada mejor que el impulso del best seller del 2004 que pintó una acuarela perfecta de la mano de Mireille Guiliano, quien con su pluma delineó los supuestos secretos básicos para ser la parisina perfecta. Entre ellos la receta de sopa de puerros y agua que, se supone, ayuda a mantenerse delgada para siempre. Poco tiempo después llegó Cómo ser parisino donde quiera que estés (2014), un texto de Anne Berest, Audrey Diwan, Caroline de Maigret y Sophie Mas donde “la française” se boceta como una idea muy limitada de la parisina, pero que promete disfrazar a todo quien lo intente.

En el afán internacional de caber en esos talles, sostener los tacos aguja desde la salida de la ducha a la llegada a casa luego de la apropiada vernissage del día, en una jornada de trabajo sólo interrumpida para leer el último lanzamiento de Gallimard, mientras se estruja una lechuga en el plato y se toma una copa en el almuerzo, donde otras tres mujeres simulan el cuarteto de Sex and the city, pero fumando sin miradas amenazadoras; una voz empezó a resultar disonante.

Alice Pfeiffer volvió a París hace diez años, después de haber pasado una década en Londres. Llevaba vinchas de flores de plástico en la cabeza, calzas extravagantes, abrigos de piel sintética y se alimentaba con comida rápida. Sin embargo, de pronto se vio vistiéndose más de negro “experimento muy poco, en términos de vestimenta”, cuenta a Infobae. ¿Qué sucedió? “París -responde-, por supuesto ...”

Alice Pfeiffer volvió a París hace diez años, después de haber pasado una década en Londres. Llevaba vinchas de flores de plástico en la cabeza, calzas extravagantes, abrigos de piel sintética y se alimentaba con comida rápida

En su libro Je Ne Suis Pas Parisienne (No soy parisina) revela los sentimientos que surgieron cuando conoció a un miembro de una raza rara llamada “una verdadera parisina”. “Me bombardearon con imágenes de moda del tipo de feminidad gala con la que no podía relacionarme, a pesar de calificar, en papel al menos, como una de ellas”, explica.

La esencia tras “eau de toilette”

Adornados por personas como Audrey Tautou o Inès de la Fressange, todos los anuncios de la ciudad, desde el perfume hasta el camembert, parecen promover la imagen de una criatura milagrosa “que deambula perpetuamente de un banco público a otro -dice Pfeiffer-, sin esfuerzo usando los tacos de 12 centímetros mientras fuma Gauloises sin sus manos (ocupadas hojeando las páginas de Libération o un tomo de filosofía existencialista). Una mujer que es perpetuamente delgada, joven, ingeniosamente despeinada, pero con un estilo bougie, que se pone un top bretón y un bolso Chanel vintage, y probablemente lleva una baguette bajo el brazo (solo Dios sabe dónde van las calorías)”.

Para la periodista y escritora estos conceptos se han globalizados pero tienen su sede en París, y utilizan la ciudad como un paquete idealizado: macarrones, la Torre Eiffel y mujeres esbeltas. En otras palabras, la parisina actúa como la prueba y la extensión de la Francia centralizada, un testimonio vivo de la elegancia imperecedera.

En su libro Je Ne Suis Pas Parisienne (No soy parisina) revela los sentimientos que surgieron cuando conoció a un miembro de una raza rara llamada "una verdadera parisina"

Consultada por Infobae, dice: “Es heredado de una historia de mujeres intelectuales parisinas burguesas que una vez asistió y sostuvo salones literarios, y que hoy se ha convertido en una herramienta de marketing que objetiva a la población femenina francesa como continuación del paisaje cliché local: liberado sexualmente, intelectual elegante, flaca, sin edad, blanca, clase alta, ella es la prueba viviente de un país dominado por hombres, centralizado, libre, superior y sexy; ella es una extensión un sistema de poder, que es construido por el cine y el turista industria. No olvidemos que la moda y el turismo son industrias que llevan la delantera en el campo: son publicidad viviente de lo considerado chic, estilo de vida, deseabilidad, así como del refuerzo de las normas patriarcales”.

- ¿Qué tan lejos está este supuesto modelo de la mujer francesa real?

- Francia tiene un pasado colonial pesado y, por lo tanto, una población muy diversa que desciende de la inmigración. Un gran segmento de mujeres francesas viene del norte de África, del África subsahariana, en otras palabras, no son blancos ni aristocráticos. Como era de esperar, no son más delgados que en otros países europeos. De hecho, ¿por qué lo serían? ¡No existe tal cosa como un flaco sistema genético francés! Consumimos comida rápida, dedicamos tiempo a Instagram, somos parte de un mundo globalizado y no un satélite de los años 60.

- Se vislumbran muchos clichés vinculados a la belleza...

- La parisina nunca se cepilla el pelo, nos dicen los libros. Sin embargo, este es un lujo que solo el cabello liso puede permitirse, rechazando de inmediato otras texturas y, por lo tanto, muchas otras etnias además de la caucásico. No olvidemos que en Francia, los champús etiquetados como cheveux normaux, o cabello normal, significan cabello liso.

"Definitivamente tenemos una gran cantidad de árabes y africanos en nuestra población poco representada pero muy presente. Tristemente las mujeres no blancas, de ascendencia inmigrante rara vez llegan a ser representadas o a acceder a puestos en la política, un lugar en el cine"

El lápiz labial rojo brillante solo se adapta a ciertos tonos de piel. Los tacones significan no tener que lidiar con el transporte público o caminar distancias cortas. Las camisas de hombre y los jeans sugieren que todas las mujeres son extremadamente delgadas. Para que no lo olvidemos, se espera que uno use las piezas de gran tamaño, para verse más pequeña que ellos. Luego está el bolso Chanel vintage heredado de la abuela, que sugiere no tan sutilmente haber nacido en una familia que ha consumido artículos de lujo durante generaciones.

Entre líneas, lo que emerge es una mujer blanca flaca, privilegiada, heterosexual. ¿Qué pasa con todas las otras mujeres? ¿Qué hay de las damas de Marsella, Lyon, Burdeos, todas las ciudades con escenas de vanguardia y underground en auge?

- ¿Crees que hay alguna forma de definir a las mujeres francesas? ¿Qué es lo que crees que es particularmente común a todas ellas o a la gran mayoría?

- Creo que las mujeres se ven afectadas por el hecho de que somos un país católico con normas e ideales burgueses. En otras palabras, somos diferentes a las británicas que podrían tener una relación diferente con la seducción, el sexo, la bebida, sus cuerpos. Los hombres aquí son intrusivos, dominantes, machistas... Esto afecta la relación entre géneros. La gente en la calle mira juzgando. Es posible que las mujeres no se emborrachen tan obviamente, no sean tan audazmente dominantes sobre los hombres como en los países protestantes. Pero Marsella es muy diferente: allí, ellas que son francesas, son mujeres más sexy y más atrevidas ... Pero por lo demás, venimos en todas las formas y tamaños (dice riendo a carcajadas).

People wearing protective face masks walk at the Trocadero square near the Eiffel Tower in Paris as France reinforces mask-wearing as part of efforts to curb a resurgence of the coronavirus disease (COVID-19) across the country, August 3, 2020. REUTERS/Gonzalo Fuentes

- París en particular, parece multicultural, tal vez no tanto como Londres, pero bastante cerca de esa idea ... ¿Qué te parece?

- Definitivamente tenemos una gran cantidad de árabes y africanos en nuestra población poco representada pero muy presente. Tristemente las mujeres no blancas, de ascendencia inmigrante rara vez llegan a ser representadas o a acceder a puestos en la política, un lugar en el cine, a la Marianne nacional.

- Háblame de los otros perfiles de mujeres francesas que relatas en tu obra.

- Mi libro analiza los clichés que rodean a las mujeres. La figura de la “cagole” que se usa para describir a una mujer rubia, bronceada y estereotipadamente vulgar del sur de Francia. La palabra “beurette” designa a una de ascendencia árabe altamente sexualizada y sugiere una historia colonial pesada y tácita. La “puma”, finalmente, es una mujer que atrae a los hombres más jóvenes. También analizo las representaciones y el trato de las mujeres que tienen sobrepeso, mujeres queer, judías... De alguna manera es mirarme a mi críticamente sobre los clichés que había absorbido.

- En algún momento te cuestionas respecto de qué te autoriza a escribir un libro opuesto a aquellos que criticas.

- Esta fue una pregunta que me hice durante todo el proceso de escritura. Llegué a la conclusión de que uno puede ser parte de un sistema y aún así cuestionarlo. Me encantaría que mi obra visualice un nuevo modo de ver cómo estos códigos parisinos para pueden readaptarse a más mujeres. También espero ver una celebración de otras ciudades más allá de París, y culturas distintas a la franco-francesa.

"Me encantaría que mi obra visualice un nuevo modo de ver cómo estos códigos parisinos para pueden readaptarse a más mujeres. También espero ver una celebración de otras ciudades más allá de París, y culturas distintas a la franco-francesa"

- Más allá del marketing, ¿crees que en algún momento la figura de un mujer que se ha intentado vender realmente existió?

- Ha habido mujeres que encajaron con los clichés a lo largo de la historia, por supuesto, pero siempre resultaron ser más complejos que los estereotipos en sí mismos. Coco Chanel provenía de un entorno extremadamente pobre, Jane Birkin no era francesa. Charlotte Gainsbourg tiene un padre judío, dato que rara vez se aborda. Entonces hay una intersección entre validar y ser excluido de los clichés a la vez.

- ¿Cómo crees que han sido los procesos del feminismo en Francia y París?

- Tenemos una historia de mujeres aristocráticas y de clase alta que hablan por todas de un modo universalista, como Simone de Beauvoir o Françoise Sagan. El tema es que hablan de feminismo sin tomar en cuenta su propio privilegio, y no reconocer su incapacidad para hablar por muchas otras mujeres, cuyas diferencias silencian. En las últimas temporadas, las casas de moda parisinas han comenzado a mostrar más diversidad en las pasarelas, pero deberían, en mi humilde opinión, continuar este proceso celebrando el rico multiculturalismo que hace que Francia sea única.

