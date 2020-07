Un club sexual de Nueva York reveló sus nuevas y estrictas medidas de seguridad

El club privado Nueva Sociedad para el Bienestar (NSFW por sus siglas en inglés), celebró su primer evento desde que comenzó el cierre el fin de semana pasado (REUTERS)

Un club de sexo de la ciudad de Nueva York está reabriendo sus puertas con un nuevo conjunto de medidas de seguridad para sus fiestas sexuales, que incluyen máscaras faciales y guantes obligatorios, mucho desinfectante para manos y controles de temperatura.

El club privado Nueva Sociedad para el Bienestar (NSFW, por sus siglas en inglés), celebró su primer evento desde que comenzó el cierre el fin de semana pasado, presentando un nuevo conjunto de reglas destinadas a prevenir la propagación del coronavirus.

The New York Post informó que, además de seguir las recomendaciones de los CDC sobre el uso de máscaras, el club sexual también está operando a una capacidad reducida y está pidiendo a los participantes que solo tengan relaciones sexuales con la pareja con la que vinieron, lo que hace que la experiencia sea menos íntima con nuevas personas y más sobre voyeurismo y exhibicionismo.

Las nuevas reglas del exclusivo club sexual incluyen un control obligatorio de la temperatura antes de ingresar, usar las múltiples estaciones de saneamiento, llevar una muda de ropa limpia en una bolsa de plástico y usar guantes y una máscara. El club también limita la participación en persona a 20 miembros (10 por ciento de su capacidad), y ha puesto una moratoria sobre el “nuevo sexo”.

Además de seguir las recomendaciones de los CDC sobre el uso de máscaras, el club sexual también está operando a una capacidad reducida y está pidiendo a los participantes que solo tengan relaciones sexuales con la pareja con la que vinieron (Shutterstock)

“Tuvimos que encontrar la manera de hacer esto de la manera más segura posible, donde nadie se sienta en peligro, pero aún pueda disfrutar. Tenemos suficiente espacio para darnos espacio mutuamente, por lo que estamos pidiendo a los miembros que participen en una política que se basa en venir y jugar con un compañero y experimentar NSFW para los lados exhibicionista y voyeurista”, dijo el fundador de NSFW, Daniel Saynt.

El límite de los participantes seguirá siendo “bajo” hasta al menos la fase tres. Sin embargo, hay otras formas para que sus miembros participen en línea, que NSFW probó el fin de semana pasado en un evento de dos días. Además de la fiesta en persona, transmitió en vivo talleres de doblaje, artistas adultos y bailarines eróticos a los miembros que se inscribieron. También se instalaron cámaras dentro de la casa club, donde hay un poste de striptease, un columpio sexual y una jaula.

The Post habló con la dominatriz profesional y luchadora fetichista The Domme Kat, quien asistió al evento inaugural posterior a la cuarentena. “Cuando entras, hay un tazón de máscaras, un tazón de guantes negros y desinfectante para manos, por lo que todos tienen acceso a él de inmediato. Y todo se limpia como loco“, recordó.

El próximo evento está programado para el 28 de junio, y los espectadores pueden aprender shibari, el arte erótico japonés, un estilo de bondage que implica atar siguiendo técnicas y líneas estéticas, usando cuerdas de fibras naturales. Sin embargo, no cualquiera puede sintonizar o presentarse: los posibles miembros deben presentar una solicitud con una solicitud detallada, incluidas fotos, y esperar semanas para ser aprobados por el “consejo”. La mayoría de los miembros son “atractivos, influyentes, impulsados socialmente con el deseo de explorar nuevas cosas”, con una edad promedio de alrededor de 28 años.

Además de las tarifas para eventos individuales, hay una tarifa mensual de membresía de USD 20. Según el Hollywood Reporter, los miembros trabajan principalmente en entretenimiento, moda y medios de comunicación, y hay algunas personas famosas en la mezcla.

“El contacto sexual conlleva cierto riesgo de exposición a la infección por coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo durante la pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019” (Shutterstock)

Las nuevas reglas operativas de NSFW se implementaron poco después de que la ciudad de Nueva York publicara una guía para tener relaciones sexuales más seguras en tiempos de COVID-19. “Si dos son compañía, entonces tres (o más) son definitivamente una multitud”, aseguraban. ”Grandes reuniones de cualquier tipo no son seguras durante la pandemia. Se debe evitar el contacto cercano con varias personas”.

Para aquellos que “deciden encontrarse con una multitud”, la guía sugiere “limitar el tamaño de la lista de invitados, mantenerlo íntimo, escogiendo espacios más grandes, más abiertos y bien ventilados, trayendo desinfectante para manos, usando máscaras y evitando besarse”.

Las pautas están en consonancia con otras similares publicadas por la Universidad de Harvard en mayo. Esa guía, publicada en Annals of Internal Medicine el mes pasado, sugiere que las parejas que no están en cuarentena juntas pero permanecen sexualmente activas consideran no besarse en la boca y usar máscaras faciales protectoras durante las relaciones sexuales para evitar la propagación del coronavirus.

“El contacto sexual conlleva cierto riesgo de exposición a la infección por coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo durante la pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019”, se puede leer en el resumen del estudio.

Las investigaciones continúan brindando a los médicos orientación sobre cómo abordar la salud y la actividad sexual con los pacientes en este contexto (Shutterstock)

Las investigaciones continúan brindando a los médicos orientación sobre cómo abordar la salud y la actividad sexual con los pacientes en este contexto. La abstinencia, la masturbación y la actividad sexual con plataformas digitales conllevan el menor riesgo de infección con COVID-19.

La guía explica que existe algún riesgo para las personas que tienen relaciones sexuales con socios con quienes están en cuarentena. Por supuesto, también existe un mayor riesgo de contraer el virus de otro miembro del hogar simplemente viviendo juntos.

Para aquellos que tienen relaciones sexuales con personas que viven fuera de su hogar, los investigadores dicen que los médicos deberían aconsejarlos sobre técnicas de reducción de riesgos. Estos incluyen “minimizar el número de parejas sexuales, evitar parejas sexuales con síntomas consistentes con el SARS-CoV-2, y evitar besos y actividades sexuales que involucren semen”. También se sugiere que las personas usen una máscara, se duchen antes y después del sexo, y limpien el área con jabón o toallitas con alcohol.

SEGUÍ LEYENDO:

La masturbación, ¿la práctica sexual más segura en tiempos de pandemia?

Conseguir un “amigo sexual”, masturbarse y otros consejos sobre sexo de distintos países en época de coronavirus