No, los corpiños con aros metálicos no causan cáncer. El perejil no induce la menstruación, tampoco. Usar ropa interior blanca de algodón es una recomendación sin base científica ("¿Cómo que el color puede afectar mi salud?"). La mayor parte de los suplementos naturales son un desperdicio de dinero. No hay riesgo en ponerse un DIU si nunca se ha estado embarazada. La vagina se mantiene limpia sola, no necesita líquidos perfumados: "Es una vagina, no una piña colada". Y nunca, por nada del mundo, hay que incrustarle los óvulos de jade que recomendó Goop, el sitio de bienestar de Gwyneth Paltrow.