En 2011, en Turquía se había practicado un trasplante con el útero de una donante cadavérico, pero no resultó en un nacimiento. Entre 2016 y 2018, hubo 4 trasplantes en los Estados Unidos y otros cinco en República Checa, pero tampoco dieron lugar al nacimiento de bebés. El equipo de Brasil realizó un ensayo con trasplantes en ovejas primero, se capacitó en Suecia, y salió a buscar posibles receptoras. "A través de Facebook, me contacté con un grupo de mujeres con un problema de fertilidad, y les propuse participar en este estudio. Cuatro mujeres finalmente fueron seleccionadas. Hicimos el primer trasplante de útero el 20 de septiembre de 2016 en una mujer de 32 años, a quien ya le habíamos realizado una fertilización in vitro".